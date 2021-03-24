Законопроект "О медиа", который Верховная Рада может принять уже до конца весны, не одобряют 85% редакторов национальных и местных газет. Поддерживают его только 6%, а 9% воздерживаются либо не изучали или не считают актуальной эту законодательную инициативу. Об этом говорят результаты опроса, Национальный союз журналистов, проведенного накануне Всеукраинского совещания редакторов газет, запланированного на 25 марта в онлайн-формате.

Участие в опросе по актуальным проблемам газетной отрасли, защиты информационного пространства и действующих законодательных инициатив приняли более 160 редакторов украинских газет, которые зарегистрировались для участия в мероприятии.

Редакторов просили ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы проект Закона о СМИ, согласно которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания становится регулятором для печатных СМИ?". Абсолютное большинство газетчиков отрицает идею распространения на печатные СМИ сферы действия телевизионного регулятора.

"Считаю, что регулятором должно быть Госкомтелерадио Украины, необходимость его реорганизации с обеспечением этих функций. И название нужно изменить на "Государственный комитет телевидения, радиовещания и издательского дела", - говорит редактор газеты "Крымская светлица" Андрей Щекун.

А редактор тернопольского Информцентра "Диалог" Виктория Иваницкая считает, что принятие закона "О СМИ" сегодня не является наиболее актуальным вопросом для украинских медиа.

"Уменьшилось количество рекламодателей, критически упали подписка и розничная торговля. Мы вынуждены пойти на сокращение штатов и уменьшить зарплату работникам. В то же время продолжаем наблюдать несоблюдение графика доставки, закрытие почтовых отделений в селах, заоблачные тарифы, - вот эти вопросы надо решать в первую очередь", - отмечает Виктория Иваницкая.

Как отмечают в НСЖУ, обсуждение законопроекта "О СМИ" будет одной из ключевых тем Всеукраинского совещания редакторов газет.

"На совещании также затронут вопросы экономической поддержки украинских медиа, проблемы почтовой доставки прессы, физической безопасности, цифровой трансформации медиа. Настолько масштабное событие с участием представителей газетной отрасли Украины является попыткой привлечь внимание властей к критической экономической ситуации по выживанию прессы, особенно местной в целом, и на Донбассе - в частности", - сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Планируется, что участие в совещании примут заместители министров культуры и информационной политики, внутренних дел, цифровой трансформации, а также народные депутаты, руководство "Укрпочты" и других заинтересованных учреждений.

В частности, в дискуссии по законопроекту "О СМИ" примут участие глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и заместитель Министра культуры и информполитики Тарас Шевченко.

Всеукраинское совещание редакторов газет, которое организует НСЖУ, пройдет 25 апреля в онлайн-формате. Трансляция мероприятия доступна на Фейсбук-странице НСЖУ. Начало совещания - 10:00.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Потураев ожидает принятие репрессивного законопроекта "О медиа" до конца весны.

Также мы сообщали, что НСЖУ выступил против планов руководства НОТУ сократить региональный контент.