В четверг, 25 марта, в Украине по-прежнему будет царить не весенняя погода. Ожидаются снег и штормовой ветер, местами гололед.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, южная часть Украины завтра будет одной из самых холодных, а северная - одной из самых теплых.

"25 марта в южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +1...+5 градусов. А на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4...+9 градусов, на Закарпатье до +10, +11 градусов", - написала синоптик.

По информации Диденко, 25 марта в западных, северных областях и в Винницкой области существенные осадки маловероятны, а на остальной территории ожидаются снег, мокрый снег, местами - налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового. Возможно осложнение ситуации на дорогах - на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

"В Киеве четверг наконец блеснет ласковее солнцем - будет без осадков и в течение дня воздух прогреется уже до +7 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, в конце недели, к выходным, потепление коснется всех областей Украины.

Напомним, вчера мы публиковали видео очередного мартовского снегопада в Киеве.

Также мы писали, что в Украину идет потепление до +14.