Председатель правления Экспертного совета общественных исследований и проектов в сфере национального здравоохранения и социальной защиты Инна Березюк проанализировала причины смерти одесской военнослужащей, которая наступила после вакцинации от коронавируса.

Подробный анализ врач опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Украине на сегодня патологоанатомический диагноз "острая сердечно-сосудистая недостаточность" является "типичным" для всех случаев смерти, в которых не обнаружены другие причины.

Атеросклеротический кардиосклероз является патоморфологическим, диагнозом, который вообще никогда сам по себе не может быть прямой причиной смерти, а является лишь морфологической основой для развития другой (клинической) патологии, которая может затем выступать прямой причиной смерти, например, инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоэмболии сосудов ГМ, и тому подобное.

Но эти проблемы должны быть видны на секции. Как пишет Березюк, если такая причина не была на секции найдена вообще, то либо ее просто не искали или ее замолчали. Списать на "атеросклеротический кардиосклероз" такую смерть невозможно вообще.

"К сведению рядовым гражданам - такой диагноз как "атеросклеротический кардиосклероз" у нас "штампуют" фактически всем пациентам в возрасте за 50 лет почти автоматически, если они имеют наименьшую кардиологическую патологию, даже если он не является подтвержденным объективными данными", - написала она.

Кроме того, медик добавила, что для того, чтобы атеросклеротический кардиосклероз (атеросклероз стенки сердца и предсердных сосудов) должен был стать первопричиной смерти сам по себе, то поражено должно быть больше, чем 50% всего миокарда. Это будет видно при жизни даже без дополнительных методов исследования - это тяжелые декомпенсированные больные преимущественно пожилого возраста.

"Для 1977 г. р. должна быть другая веская причина такой декомпенсации. И такой человек уж ну точно никак не сможет служить в армии, потому что он даже шнурков сам завязать тогда будет не в состоянии. В таком случае причиной смерти тогда станет что-то из осложнений в виде сердечно-сосудистой (хронической) декомпенсации, а то уже другая тема, возраст, клиника, развивающаяся годами, и тому подобное", - говорится в посте.

Также Березюк пишет, что острая сердечно-сосудистая недостаточность может иметь отношение к острым аллергическим реакциям анафилактического типа (например, быть одним из синдромов анафилактического шока) только в первый час после получения аллергена. В других случаях острые анафилактические реакции в первые сутки имеют другие патогенетические механизмы развития, и это не будет упомянут в причинах смерти диагноз.

По ее словам, на третьи сутки острые анафилактические реакции как проявление аллергической реакции являются вообще медицинским нонсенсом. В таком отдаленном периоде развиваются уже анафилактические реакции другого патогенетического типа - упоаввильненного. А потому "упоминание" МОЗом аллергий, которые "были не выявлены" соотносительно данному клиническому случаю и данной причине смерти вообще неуместно.

Также она пишет, что одним из патогенетических механизмов коронавирусной инфекции является развитие тромбоза сосудов в результате увеличения тромбоцитов и изменения их адгезивных свойств, что на фоне других причин склонности к тромбообразованию может таким образом "манифестировать" тромбоэмболические и массивные тромботические патогенетические процессы в организме больного методом синергии причин патогенеза.

Это означает, что все кардиологические пациенты и пациенты со склонностью к тромбообразованию автоматически поэтому относятся по данному заболеванию (ковиду) к группе риска и должны мониторится на предмет компенсированности состояния их хронической патологии и получать соответствующее профилактическое лечение в период пандемии.

"Любая вакцина любого типа призвана формировать иммунитет у человека путем запуска микропатогенеза именно того конкретного заболевания, против которого она выступает для выработки защитных антител, а это автоматически заставляет врача наблюдать за состоянием пациента, которого готовят к вакцинации и который получил прививку с учета именно настороженности в отношении рисков, подобных симптомам основного заболевания, к которому должно быть произведено поствакцинный иммунитет.

Это - теория вакцинации и не учитывать факторы риска к вакцинации в соответствии факторов риска к болезни, от которой она проводится, является профанацией этой теории", - заявила медик.

Также она считает, что после вакцинации могут возникать не "неблагоприятные события", как на базаре, где украли кошелек, а определенный конкретный ряд осложнений по медицинской терминологии, а именно:

неспецифические реакции на биоагент и аллергические реакции на чужеродный белок - в пределах 24-72 часа, реже (при аллергических реакциях замедленного типа, Т-клеточных за патогенезом - до 1 недели, например, сывороточная болезнь, которые развиваются медленно и не с клиникой расптовою), патогенетические реакции по модели соответствующего заболевания - в пределах сроков развития симптомов этого заболевания в течение всего периода формирования иммунного ответа - для ковида соответственно это до 3-4 недель, отдаленные реакции в виде изменения иммунного статуса организма, в т. ч. аутоиммунных заболеваний - до одного и более года.

Березюк пишет, что по описанию и срокам возникновения, факт и причины смерти у данной пациентки с учетом названных факторов риска могут касаться при определении в дальнейшем как раз не аллергии как осложнения, которая была упомянута МОЗом абсолютно неуместно, а именно патогенетических реакций в виде тромботических осложнений, для чего все предикторы у умершей были по ее анамнезу, а потому должны были проверяться до вакцинации.

Ковишилд, которым было привито умершую, по сообщению Минздрава как раз и является "аналогом" вакцины АстраЗенека, к которой уже официально по сообщению ВОЗ целого ряда стран ранее выдвигались подозрения именно в отношении провоцирования тромбообразования как одной из возможных связанных побочных реакций у людей определенной категории риска.

"Состояние здоровья до и после вакцинации, тем более у группы лиц прямого патогенетического риска по заболеваниям, определяют только на базаре и на лавочке - ЦОИВ не имеет никакого методического права оперировать такими понятиями вообще. Вместо того, Минздрав, который имеет "рабочие группы" специалистов по данной нозологии, никто не мешал своевременно подготовиться к вакцинации и предоставить места для проведения прививки качественный методический материал по группам отбора, критериев допуска, правил мониторинга состояния до вакцинации и после ее проведения.

То, что все эти люди в ЦОИВ получают немалые заработные платы из госбюджета за профанационную деятельность на рабочем месте и оперируют базарными категориями, не освобождает их от ответственности за некачественное выполнение служебных обязанностей", - написала она.

Исходя из этого Березюк констатирует, что данная смерть - исключительно причина методической несостоятельности специалистов и руководителей ЦОИВ формировать качественную методическую и управленческую политику в сфере здравоохранения государства, поскольку умершая имела анамнез, относилась к группе патогенетического риска по данному заболеванию, а потому до вакцинации должна была быть тщательно обследована на предмет компенсированности соответствующей патологии, получать профилактическое лечение основного заболевания и по ней должно приниматься отдельное решение о возможности ее вакцинирования данной вакциной.

По ее словам, в таком случае данного рокового следствия можно было избежать.

"Если все эти документы отсутствуют, то мы уже твердо можем говорить именно о том, что смерть могла быть вызвана именно нарушением методической части отбора и подготовки к вакцинации человека из группы риска возникновения поствакцинных осложнений", - резюмировала она.

Напомним, во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Лиманского района около 17:20 военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи. 21 марта она привилась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.

Ранее умершая не жаловалась на состояние здоровья, однако у нее в анамнезе была гипертоническая болезнь.

В то же время, по данным Минздрава, причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Страна" разбиралась, связана ли смерть военнослужащей с прививкой от коронавируса.