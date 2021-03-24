Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом, чтобы обсудить строительство российского "Северного потока-2".

В ходе разговора Блинкен четко обозначил, что к участвующим в реализации строительства газопровода компаниям будут применены санкции, если они не прекратят свое участие в этом проекте.

Об этом Госсекретарь США рассказал в Брюсселе в ходе пресс-конференции в среду, 24 марта, сообщает TACC.

"У меня был замечательный разговор с Хайко Маасом и немецкими коллегами в отношении совместной повестки дня. Но правда также заключается в том, что президент Байден достаточно долгое время был очень четок в его мнении, что "Северный поток-2" - это плохая идея, и я повторил это мнение прямо министру иностранных дел Маасу. И я также четко обозначил, что компании, которые привлечены к строительству трубопровода, рискуют попасть под санкции США", - заявил Блинкен.

По его мнению "Северный поток- 2" разделяет Европу и подставляет Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны РФ".

"Это идет против непосредственно заявленной Европой энергетическим целям безопасности. Что я сказал, так это то, что мы будем продолжать мониторить деятельность в отношении завершения трубопровода, и если это произойдет, мы определимся в отношении санкций. Для меня было полезно прямо обсудить (этот вопрос- Ред.) с министром Маасом, чтобы четко обозначить нашу позицию", - подчеркнул госсек.

При этом он добавил, что Германия является в числе самых близких союзников США, а "реальные разногласия в отношения "Северного потока-2" ни для кого не секрет".

"Но мы не позволим этому становиться на пути нашей совместной работы по вопросам, которые представляют обеспокоенность для граждан обеих стран", - отметил Блинкен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что администрация Байдена рассматривает возможность дополнительных санкций в том числе против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. Кроме него под санкции может попасть и страховая компания, работающая с кораблями, задействованными в строительстве в Балтийском море, а также другие организации.

Также мы сообщали, что Вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" достроят, хоть он и не нужен Европе.