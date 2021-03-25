Несмотря на желание депутатов, отменить перевод часов в Украине, в марте мы все-таки переводим стрелки.

Украина перейдет с зимнего на летнее время в последнее воскресенье марта. В этом году стрелки переводят на час вперед в ночь с 27 на 28 марта (с субботы на воскресенье). Это значит, что уже с этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше.

В смартфонах, планшетах, компьютерах, на фитнесс-браслетах и "умных" часах время переведется автоматически. В ручном режиме нужно будет подвести стрелки на механических часах, на кнопочных телефонах без интернета.

До последнего времени не было определенности, будут ли переводить часы в этом году. Депутаты рассматривали законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", который предлагал отменить переход на зимнее и летнее время, чтобы Украина осталась в едином киевском времени.

Причин для этого называли несколько: плохое влияние на здоровье, отсутствие экономии электроэнергии. Была и политическая составляющая. В Раде заявили, что закрепление на территории Украины единого киевского времени, которое не совпадает с московским, поможет "укрепить и вопросы безопасности и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

Депутаты успели принять законопроект в первом чтении и на прошлой неделе должны были принять его за основу (в текст включили пункт, позволяющий, чтобы закон вступил в силу сразу после подписания). Однако в итоге законопроект отправили на доработку и не успели его принять до мартовского перевода стрелок.

Кстати, в тексте законопроекта не было прописано, на каком времени в итоге останется Украина - на зимнем или летнем. Однако депутаты говорили, что это будет зимнее.

Мы уже писали, какими неудобствами грозила бы Украине отмена летнего времени.