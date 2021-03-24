С 22:00 31 марта до 20:00 1 апреля 2021 года мобильный оператор "Киевстар" будет проводить плановые работы по обновлению IT-систем в связи с чем будут недоступны некоторые услуги, в частности, пополнение счета.

Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 24 марта.

Как пояснил оператор, работы выполняются для улучшения обслуживания абонентов подписки и "Домашнего Интернета". При этом во время технических работ абонентам будут доступны все основные услуги: звонки, мобильный и домашний интернет, SMS, услуги в роуминге будут работать в обычном режиме.

"Возможны лишь временные ограничения при пополнении или проверке счета, управлении некоторыми сервисами. Если абоненты пополнят счет во время обновления, средства на балансе появятся после окончания технических работ. Ориентировочное время окончания работ - 1 апреля 2021 года до 20:00", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что внедрение новых IT-систем позволит улучшить и ускорить процессы обслуживания, сделав их более комфортными для абонентов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевстар" взял в свой наблюдательный совет главу "Нафтогаза" Коболева.

Также мы писали, что в прошлом году "Киевстар" и "Vodafone" объединили свои мобильные сети.