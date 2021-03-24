Кипр, который запретил украинским туристам летать на остров с 1 марта, открывает границы для путешественников с 1 апреля.

Об этом со ссылкой на Министерство туризма страны пишет "Укринформ".

"Всем путешествующим, который прошли тестирование и подтверждено отсутствие COVID, и которые не были в тесном контакте с подтвержденным случаем, будет гарантировано пребывание без карантина", - сказано в заявлении ведомства.

Украинцам с 1 апреля нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а также по прилету в аэропортах Кипра – за 30-31 евро (если Украина будет в списке стран "красной" зоны, который обновляется еженедельно). От тестирования на коронавирус будут освобождены дети до 12 лет.

С 1 апреля правительство Кипра планирует отменить обязательную самоизоляцию после прилета для пассажиров всех авиакомпаний, которые прошли тест и у которых подтверждено отсутствие коронавируса.

Напомним, "Страна" писала о том, как Европа собирается открываться для иностранных туристов.

Также мы сообщали, что страны Евросоюза хотят смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов.