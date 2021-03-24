Сотрудники клининговой компании уже третий день отмывают и чистят стены здания Офиса президента от надписей, оставленных сторонниками приговоренного к сроку радикала Сергея Стерненко во время акции протеста 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На данный момент на месте работают четыре клинера. По визуальной оценке, за три неполных дня удалось отмыть 60% поврежденного фасада Офиса президента. В том числе смыта надпись "Лох" под табличкой "Президент Украины".

Также перед ОП установлены заграждения, чтобы прохожие не могли близко подходить к зданию. Это сделано для упрощения и безопасности работы клинеров.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко устроили погром на Банковой. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.

После акции протеста задержали ветерана АТО Влада Сорда, который разбил стекла в дверях здания. Во вторник, 23 марта, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также за погром Офиса президента перед судом предстанут член националистического движения "Гонор" Алексей Билковский и еще ряд участников акции.