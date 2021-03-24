Начиная со вторника, 23 марта, в "красных" регионах Украины по улицам передвигаться можно только в маске, однако это ограничение не распространяется на тех, кто ходит по улицам по одиночке.

Об этом "Украинским новостям" сообщил заместитель директора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало.

"Можно ходить без маски по одному. Соблюдая дистанцию. Если уже два человека и больше, то маски носить нужно, поскольку таким образом (не надевая маску) вы подвергаете других опасности (возможного заражения)", - сказал Тракало.

Напомним, согласно решению Кабинет министров, в регионах Украины, которые попали в "красную" зону карантина нужно носить защитные маски или респираторы во время пребывания на территории общественного пользования. В частности к таким территориям относятся парки, улицы, пляжи и кладбища.

При этом, по словам Ярослава Тракало, полиция будет в первую очередь объяснять гражданам, почему важно соблюдать масочный режим, а уже потом применять штрафные санкции.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему украинцам запрещают ходить по улице без маски и как именно за это будут штрафовать.