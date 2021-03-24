Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс, который снялся с гонки за пост президента США в пользу Джо Байдена в прошлом году, высказался против блокировки в социальной сети Twitter бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа.

Об этом политик заявил во вторник в интервью для The New York Times, отвечая на вопрос, считает ли он, что сторонники либеральных взглядов в США порой заходят слишком далеко в стремлении "подвергнуть цензуре и подавить" идеи, не соответствующие их идеологии.

"Послушайте, есть бывший президент в лице Трампа, который был расистом, сексистом, ксенофобом, патологическим лжецом, авторитарным лицом, человеком, который не верит в верховенство закона. От него хороших новостей не жди. Но если вы спросите меня, чувствую ли я себя особенно комфортно из-за того, что действующий на тот момент президент Соединенных Штатов не мог выразить свое мнение в Twitter? Нет, я не чувствую себя комфортно", - заявил Сандерс.

"Вы хотите, чтобы ненавистнические высказывания и теории заговора распространялись по всей стране? Нет. Вы хотите, чтобы интернет использовался для авторитарных целей и мятежей? Нет, не хотите. Так как же это сбалансировать? Я не знаю, но это проблема, о которой мы должны думать. Потому что вчера забанили Дональда Трампа, а завтра это может быть кто-то другой, придерживающийся совсем другой точки зрения", - добавил сенатор.

Также он заявил, что ему не нравится предоставлять такую власть "кучке людей, возглавляющих высокотехнологичные компании", однако "дьявол явно кроется в деталях, и нам придется долго и усердно думать над этим".

Напомним, аккаунты Трампа ранее заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называл их патриотами и утверждал, что президентские выборы были сфальсифицированы.

В свою очередь племянница бывшего президента США заявила, что ее дядя больше всего расстроен блокировкой аккаунта в Twitter, а не проигрышем на выборах.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что администраторы соцсетей вскоре позволят Трампу вернуться на платформы.

Позже помощник бывшего американского лидера заявил, что Трамп в ближайшие месяцы снова начнет публиковать посты. Для этого он будет использовать "собственную платформу".