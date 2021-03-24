Роман Ратушный, который по информации "Страны" был координаторам погрома на Банковой, потребовал от замглавы МВД Антона Геращенко извинений и опровержения обнародованной им информации, что он являлся участником событий 20 марта.

Об этом Ратушный написал в Facebook.

Видео, в котором в связи с нарушением общественного порядка 20 марта на Банковой фигурирует фамилия Ратушного, 23 марта обнародовали в соцсетях Антон Геращенко и пресс-служба Нацполиции. В ролике указано, что организаторы акции изначально планировали провокации и насилие.

Роман Ратушный заявил, что в видеоролике содержится его персональная информация: фотография с подписью "Ратушный Роман Тарасович, глава общественной инициативы "Защитим Протасов яр".

"То есть видеозапись содержит мои персональные данные (ФИО), род деятельности (глава общественной организации) и мое изображение (фотографию в правой части кадра). При этом неустановленное лицо в маске, с которым меня якобы сравнивают, никаких противоправных действий на видео не совершает", - написал Ратушный.

По мнению Ратушного, видеоролик имеет целью создание к нему негативного отношения со стороны лиц, которые его просматривают. Кроме того молодой человек заявил, что ролик создает у стороннего зрителя впечатление его причастности к незаконным действиям, наличии оснований для его преследования в уголовном порядке, а также что такое уголовное преследование уже происходит.

"А это не соответствует действительности. Поэтому считаю, что указанная видеозапись содержит недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации. Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться", - заявил Ратушный.

Также Ратушный требует от Геращенко разместить в Facebook пост с извинениями в его адрес с таким текстом: "Прошу прощения у Ратушного Романа Тарасовича за распространение неправдивой информации о его причастности к незаконным действиям во время акции протеста 20.03.2021 г. И размещения соответствующего манипулятивного видеоролика. В будущем обязуюсь уважать и не нарушать права и свободы граждан, предусмотренные Конституцией и законами Украины, Европейской конвенцией по правам человека, в частности - право на свободу мирных собраний, право на приватность, презумпцию невиновности".

Также Роман Ратушный заявил, что в случае игнорирования его требований он обратится в суд и потребует возмещения морального ущерба.

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