Кабмин 24 марта начался уже традиционно с коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, а в красной зоне - все больше регионов. И затронул вопрос компенсаций, который сейчас очень интересует закрытый на локдаун бизнес. Он подтвердил то, что уже писала "Страна" - будут компенсации по 8 тысяч гривен, по аналогии с теми, что выплачивались в конце прошлого года. Но в этот раз должны поучаствовать и местные власти, что будет "правильно и ответственно". Вопрос в том - найдутся ли деньги в местных бюджетах. Которые, в отличие от бюджета государственного, не могут быть дефицитными. А все расходные статьи в них заранее расписаны и утверждены на год вперед.
Из важных решений Кабмина - по тарифам на электроэнергию для населения. С 1 апреля истекает срок прежнего решения, в рамках которого убрали льготный тариф (по 90 копеек за первые 100 киловатт) и установили единый тариф - 1,68 гривен. И, как прогнозировали эксперты, ценник может взлететь до 2,2 гривен и выше.
Но с апреля правительство решило не повышать тариф, он останется на уровне 1,68 гривен. При этом "Энергоатому" разрешат полноценно работать на рынке электроэнергии, продавая ее бизнесу, что, как рассчитываю в Кабмине, позволит улучшить финансовое состояние госкомпании.
"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 24 марта.
Открытое небо с Молдовой
Кабмин согласовал законопроект о ратификации соглашения об открытом небе с Молдовой.
Как указано в пояснительной записке, это позволит либерализировать рынок авиаперевозок с соседней страной, убрать ограничения по количеству рейсов и типам воздушных судов, ограничить вмешательство авиа - регуляторов в формирование тарифов.
Регионы призвали к ответу
Регионам, несмотря на децентрализацию, придется более плотно работать с центральной властью по стратегическим проектам.
Правительство утвердило законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон «Об основах государственной региональной политики».
Как отмечают в Кабмине, на сегодня есть ряд проблем. В частности, слабая связь между стратегическим и бюджетным планированием. Деньги, которые идут на региональное развитие, в том числе средства Фонда регионального развития, «не имеют четкой связи с Государственной стратегией регионального развития». Также нет механизма практической реализации этой стратегии. Как и качественного мониторинга и оценки реализации государственной региональной политики на местах. Есть вопросы и к механизму распределения и использования средств, которые идут на региональное развитие.
Чтобы исправить ситуацию, хотят усилить роль Министерства регионального развития - дать ему больше полномочий по координации и планированию на местах. Кроме того, предлагается усилить агентства регионального развития и разрешить им предоставлять платные услуги.
Переписали и требования к программам регионального развития, которые принимаются на местах. В частности, добавили пункты о том, что такие программы должны формироваться с учетом гендерного равенства, прав инвалидов, и учета интересов ключевых отраслей, а также цифровой трансформации регионов.
Программы регионального развития должны будут учитывать градостроительную документацию. А к разработке таких местных программ будут привлекать Агентства регионального развития (подконтрольны Минрегиону). Сами программы нужно будет утверждать в профильном министерстве и, если у того будут замечания, корректировать их. Также будут мониторить выполнение региональных программ развития.
Госказначейство все заплатит
Кабмин своим постановлением расширил полномочия Госказаначейства. В частности, оно сможет проводить перерасчет средств, которые были ошибочно начислены налоговыми органами и уплачены на единый казначейский счет, а также перебрасывать деньги между разными бюджетными статьями.
Сейчас Госказначейство может только вернуть ошибочно уплаченные средства.
Но, пожалуй, самое важное дополнение - Госказначейство сможет финансировать кассовые разрывы не только местных бюджетов и Пенсионного фонда, как сейчас, но и общего фонда государственного бюджета. То есть, фактически власти перестраховываются на случай, если с бюджетом возникнут проблемы и будет угроза задержки платежей.
Стоит отметить, что тот же Пенсионный фонд регулярно "одалживает" на Едином казначейском счете, что позволяет выдерживать график пенсионных выплат.
Карбоновый след
Внедрение в Украине зеленого европейского курса Green Deal, к которому наша страна присоединилась в 2019 году, приобретает реальные очертания.
Кабмин дал добро на создание рабочей группы при Минэкономики, которая займется вопросами применения в Украине так называемого механизма корректировки углерода на границе для последующих консультаций по этому вопросу с ЕС.
Речь идет о так называемом "карбоновом следе", который хотят отслеживать в Европе. В ЕС разрабатывается налог на карбоновый след, которым будут облагаться все товары, в зависимости от того, насколько "грязными" являются технологии их производства.
Мы уже писали, чем такой налог опасен для украинского экспорта, особенно для металлургии. Украине также придется основательно вложиться в энергетику, в частности, закрывать шахты и переводить на газ угольные ТЭС.
Меню от Зеленской
Украинские детей будут кормить по-новому. Правительство утвердило порядок организации питания в учреждениях образования и детсадах.
При этом премьер не единожды подчеркнул, что рацион детей меняют "по инициативе первой леди".
Напомним: в прошлом году Кабмин принял план мер по реформированию систем школьного питания, где, в частности, прописал нормы по продуктам и указал список "запрещенной" еды. Новое постановление Кабмина принято в рамках выполнения этого плана.
Основные пункты нового документа следующие:
- образовательные учреждения смогут сами выбирать модель организации питания: кейтеринг, сдача своего пищеблока в аренду или приготовление еды собственными силами
- утверждены нормы по питанию школьников, согласно рекомендациям ВОЗ по калорийности для разных возрастных групп и продуктам (обязательно - мясо, рыба, молочные продукты, ненасыщенные жиры, ограничены продукты с сахаром, его содержание не должно превышать 5 грамм на 100 грамм готового блюда и т.д)
- запрещено продавать в буфетах продукты с подсластителями, синтетическими красителями и ароматизаторами, усилителями вкуса, то есть, весь фаст-фуд.
- для детей с аллергиями должны учитываться нормы диетического питания, скажем, замена молока на растительное. Также свой стол должен быть у детей с хроническими заболеваниями, например, туберкулезом.
- если нет возможности организовать полноценное питание, должны выплачиваться денежные компенсации
- бесплатное питание предусмотрено для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, с хроническими заболеваниями, переселенцев и других льготных категорий. Остальным семьям придется оплачивать питание. Причем, предусмотрен расчет банковской картой.
- может быть софинансирование питания за счет родителей, для "обеспечения полноценного рациона". То есть, родителям за школьное питание придется доплачивать больше.
Конкурсы на госслужбу по-новому
Кабмин откорректировал правила проведения конкурсов на госслужбу. В частности, прописана возможность дистанционного проведения собеседования на время карантина, и совещаний членов конкурсных комиссий в режиме видеоконференций. Кроме того убрали норму, по которой решение комиссии считается правомочным, если присутствовало не менее половины ее членов. То есть, теперь победителя могут определять и меньшим числом голосов. Также снижены требования по количеству кандидатов - если сейчас в конкурсе должно участвовать не менее 5 соискателей, то по новым правилам достаточно всего трех. Отдельно прописали, что для победителей конкурсов старше 65 лет срок назначения на должность - всего год (но возможна пролонгация без повторного конкурса).
Зарплаты для военных
Правительство расширило список получателей зарплат в иностранной валюте для военных, которые привлекаются к участию в международных операциях под эгидой НАТО, ООН и ОБСЕ и других международных организаций.
На сегодня ставки прописаны, в основном, для руководящего состава. Скажем, командир дивизии получает 3,6 тысяч долларов, заместитель командира отряда - 3150 долларов, начальник командного пункта - 2980 и т.д.
Теперь же в список добавили рядовой и сержантский состав. В зависимости от разряда, их оплата будет варьироваться от 1860 долларов (для 1 разряда) до 2810 (для 20-го разряда). Что может свидетельствовать о расширении контингента военных, которых будут привлекать к участию в международных операциях.
1,4 миллиарда на Чернобыльскую АЭС
Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на объект "Укрытие" и подготовку к выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС.
Проект приняли в том числе по требованию Пенсионного фонда, который потребовал компенсировать ему средства на выплату и доставку льготных пенсий чернобыльцам.
Всего на эти цели в 2021 году планируется выделить порядка 1,4 млрд гривен. Деньги пойдут на выплаты ПФ и поддержание в безопасном состоянии блоков АЭС и хранилища отработанных отходов (около 666 млн), вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отельных систем энергоблоков (227,3 млн.), организационно- технические мероприятия (471,5 млн).
Лиц без гражданства возьмут на учет
Правительство занялось лицами без гражданства. Как отметил глава МВД Арсен Аваков, на сегодняшний день в Украине проживает без документов порядка 35 тысяч человек. Они имеют еще советские паспорта, либо потеряли их и не сделали новые, въехали в страну с детьми на основании их свидетельств о рождении, которые затем не заменили на паспорта и т.д. Также в этой группе много лиц ромской национальности. Такие люди не имеют права на работу, образование, медпомощь и пенсии.
В постановлении Кабмина разработаны примеры заявок о признании лицом без гражданства и выдачи специальных удостоверений, также предусмотрено введение Реестра таких лиц. Для вписанных в него людей будут отдельно решаться вопросы с трудоустройством, образованием и пр.
Весенний призыв
Кабмин утвердил численность призывников на весеннюю призывную кампанию (апрель- июнь 2021 года).
Всего призыву подлежит 14 246 тысяч украинцев, в том числе, в ВСУ - 6,5 тысяч, Госспецтрансслужбу - 600, Нацгвардию - 4646, Государственнйю пограничную службу — 2,5 тысяч.
Пункты пропуска обустроят, но "потом"
Кабмин утвердил план мер по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. Определено 35 пунктов, на которых запланировано техническое переоснащение, в том числе, установку сканирующих систем для проверки грузов и легкового автотранспорта, а также систем видеонаблюдения и взвешивания грузов.
На эти цели в 2021 году выделят 613 млн гривен. Всего же потребности по программе составят 9,8 млрд гривен. То есть, основные траты на обустройство пунктов пропуска отложили "на потом".
В частности, на пропускной пункт "Ягодин" в этом году выделят 13,9 млн, на "Рава-Рускую" - 12,2 млн, на "Краковец" — 30 млн, на "Шегини" - почти 26 млн и т.д
Также запланированы средства на строительство пунктов "Дзвонковое" (1,3 млн.), "Косино" (1,2 млн), "Дыйда" (2,4 млн) и др. То есть, тут финансирование мизерное, что вряд ли позволит запустить эти пункты в ближайшее время.
На пропускной пункт "Просяне" в Луганской области потребности составляют 90 млн, но в этом году финансирования вообще не будет, а в следующем обещают 1,9 млн. То же самое по пункту "Бачивск" в Сумской области и др.
Чем займется Кабмин в этом году
Кабмин утвердил программу приоритетов для себя на 2021 году.
Документ очень обширный. Большой блок в нем отведен под "Путь в Европу". Так, на декабрь запланировано очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, где планируется согласовать курс Украины по европейской интеграции. Но уже в марте этого года обещают разработать план мероприятий по обновлению Соглашения с ЕС (что перекочевало в планы Кабмина из планов на 2020 год). Также в конце года будут поднимать вопрос по отмене таможенной пошлины в торговле Украины с ЕС, то есть, о том самом "промышленном безвизе", который уже давно обещают власти. Но перед этим, в сентябре, планируется работа миссии ЕС по оценке соответствия промышленных товаров Украины (не факт, что наши предприятия ее смогут пройти).
Из важных планов — участие Украины в инициативе Green Deal, соглашение об "открытом небе" с Европой (все это запланировано на декабрь).
Что касается внутриукаринских приоритетов, то Кабмин анонсировал несколько блоков
Во-первых, по неподконтрольным территориям. Обещают законопроект о запуске эксперимента по созданию зон приоритетного развития в луганской и Донецкой областях, проект об отвественности за правонарушения "в период временной оккупации территорий Украины", упрощение получения разрешения на въезд в Крым, расширение покрытия телеканала "Дом" и пр.
Во-вторых, по стратегическим предприятиям. Будет разработан проект по стабилизации финансового состояния государственных предприятий стратегических отраслей и ОПК, целевая программа по развитию авиа промышленности до 2030 года, проект по компенсации 15% стоимости при закупке общественного транспорта, медтехники, оборудования, произведенных в Украине (закон о локализации).
В планах Кабмина — приведение корпоративного управления Нафтогаза, Энергоатома, Укргидроэнерго, Укрзализницы и других предприятий принципам ОЕСР (что Украина обещала в меморандуме с МВФ)
В- третьих, приватизация. На март планируют законопроект по усовершенствованию политики в сфере приватизации, на май - приватизацию ОГКХ, на ноябрь - приватизацию шахты "Краснолиманская", завода "Электротяжмаш", Одесского припортового, Президент -отеля. "Центрэнерго" в этом перечне нет.
В-четвертых, земельная реформа. На декабрь намечено внесение в Госземкадастр ведомостей о земельных участках, права на которые возникли до 2013 года, инвентаризацию земель государственной собственности. Как собираются запускать земельную реформу с июля с "дырявым" кадастром - неясно.
Раньше, в апреле этого года, должны определиться с методикой нормативно- денежной оценки земли, а в июне - с порядком проведения земельных аукционов.
В-пятых, рынок труда. Уже на май обещают проекты по новому Трудовому кодексу, а на сентябрь - про новые коллективные договора.