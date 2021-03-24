Кабмин 24 марта начался уже традиционно с коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, а в красной зоне - все больше регионов. И затронул вопрос компенсаций, который сейчас очень интересует закрытый на локдаун бизнес. Он подтвердил то, что уже писала "Страна" - будут компенсации по 8 тысяч гривен, по аналогии с теми, что выплачивались в конце прошлого года. Но в этот раз должны поучаствовать и местные власти, что будет "правильно и ответственно". Вопрос в том - найдутся ли деньги в местных бюджетах. Которые, в отличие от бюджета государственного, не могут быть дефицитными. А все расходные статьи в них заранее расписаны и утверждены на год вперед.

Из важных решений Кабмина - по тарифам на электроэнергию для населения. С 1 апреля истекает срок прежнего решения, в рамках которого убрали льготный тариф (по 90 копеек за первые 100 киловатт) и установили единый тариф - 1,68 гривен. И, как прогнозировали эксперты, ценник может взлететь до 2,2 гривен и выше.

Но с апреля правительство решило не повышать тариф, он останется на уровне 1,68 гривен. При этом "Энергоатому" разрешат полноценно работать на рынке электроэнергии, продавая ее бизнесу, что, как рассчитываю в Кабмине, позволит улучшить финансовое состояние госкомпании.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 24 марта.

Открытое небо с Молдовой

Кабмин согласовал законопроект о ратификации соглашения об открытом небе с Молдовой.

Как указано в пояснительной записке, это позволит либерализировать рынок авиаперевозок с соседней страной, убрать ограничения по количеству рейсов и типам воздушных судов, ограничить вмешательство авиа - регуляторов в формирование тарифов.

Регионы призвали к ответу

Регионам, несмотря на децентрализацию, придется более плотно работать с центральной властью по стратегическим проектам.

Правительство утвердило законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон «Об основах государственной региональной политики».

Как отмечают в Кабмине, на сегодня есть ряд проблем. В частности, слабая связь между стратегическим и бюджетным планированием. Деньги, которые идут на региональное развитие, в том числе средства Фонда регионального развития, «не имеют четкой связи с Государственной стратегией регионального развития». Также нет механизма практической реализации этой стратегии. Как и качественного мониторинга и оценки реализации государственной региональной политики на местах. Есть вопросы и к механизму распределения и использования средств, которые идут на региональное развитие.

Чтобы исправить ситуацию, хотят усилить роль Министерства регионального развития - дать ему больше полномочий по координации и планированию на местах. Кроме того, предлагается усилить агентства регионального развития и разрешить им предоставлять платные услуги.

Переписали и требования к программам регионального развития, которые принимаются на местах. В частности, добавили пункты о том, что такие программы должны формироваться с учетом гендерного равенства, прав инвалидов, и учета интересов ключевых отраслей, а также цифровой трансформации регионов.

Программы регионального развития должны будут учитывать градостроительную документацию. А к разработке таких местных программ будут привлекать Агентства регионального развития (подконтрольны Минрегиону). Сами программы нужно будет утверждать в профильном министерстве и, если у того будут замечания, корректировать их. Также будут мониторить выполнение региональных программ развития.

Госказначейство все заплатит

Кабмин своим постановлением расширил полномочия Госказаначейства. В частности, оно сможет проводить перерасчет средств, которые были ошибочно начислены налоговыми органами и уплачены на единый казначейский счет, а также перебрасывать деньги между разными бюджетными статьями.

Сейчас Госказначейство может только вернуть ошибочно уплаченные средства.

Но, пожалуй, самое важное дополнение - Госказначейство сможет финансировать кассовые разрывы не только местных бюджетов и Пенсионного фонда, как сейчас, но и общего фонда государственного бюджета. То есть, фактически власти перестраховываются на случай, если с бюджетом возникнут проблемы и будет угроза задержки платежей.

Стоит отметить, что тот же Пенсионный фонд регулярно "одалживает" на Едином казначейском счете, что позволяет выдерживать график пенсионных выплат.

Карбоновый след

Внедрение в Украине зеленого европейского курса Green Deal, к которому наша страна присоединилась в 2019 году, приобретает реальные очертания.

Кабмин дал добро на создание рабочей группы при Минэкономики, которая займется вопросами применения в Украине так называемого механизма корректировки углерода на границе для последующих консультаций по этому вопросу с ЕС.

Речь идет о так называемом "карбоновом следе", который хотят отслеживать в Европе. В ЕС разрабатывается налог на карбоновый след, которым будут облагаться все товары, в зависимости от того, насколько "грязными" являются технологии их производства.

Мы уже писали, чем такой налог опасен для украинского экспорта, особенно для металлургии. Украине также придется основательно вложиться в энергетику, в частности, закрывать шахты и переводить на газ угольные ТЭС.

Меню от Зеленской

Украинские детей будут кормить по-новому. Правительство утвердило порядок организации питания в учреждениях образования и детсадах.

При этом премьер не единожды подчеркнул, что рацион детей меняют "по инициативе первой леди".

Напомним: в прошлом году Кабмин принял план мер по реформированию систем школьного питания, где, в частности, прописал нормы по продуктам и указал список "запрещенной" еды. Новое постановление Кабмина принято в рамках выполнения этого плана.

Основные пункты нового документа следующие:

образовательные учреждения смогут сами выбирать модель организации питания: кейтеринг, сдача своего пищеблока в аренду или приготовление еды собственными силами

утверждены нормы по питанию школьников, согласно рекомендациям ВОЗ по калорийности для разных возрастных групп и продуктам (обязательно - мясо, рыба, молочные продукты, ненасыщенные жиры, ограничены продукты с сахаром, его содержание не должно превышать 5 грамм на 100 грамм готового блюда и т.д)

запрещено продавать в буфетах продукты с подсластителями, синтетическими красителями и ароматизаторами, усилителями вкуса, то есть, весь фаст-фуд.

для детей с аллергиями должны учитываться нормы диетического питания, скажем, замена молока на растительное. Также свой стол должен быть у детей с хроническими заболеваниями, например, туберкулезом.

если нет возможности организовать полноценное питание, должны выплачиваться денежные компенсации

бесплатное питание предусмотрено для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, с хроническими заболеваниями, переселенцев и других льготных категорий. Остальным семьям придется оплачивать питание. Причем, предусмотрен расчет банковской картой.

может быть софинансирование питания за счет родителей, для "обеспечения полноценного рациона". То есть, родителям за школьное питание придется доплачивать больше.

Конкурсы на госслужбу по-новому

Кабмин откорректировал правила проведения конкурсов на госслужбу. В частности, прописана возможность дистанционного проведения собеседования на время карантина, и совещаний членов конкурсных комиссий в режиме видеоконференций. Кроме того убрали норму, по которой решение комиссии считается правомочным, если присутствовало не менее половины ее членов. То есть, теперь победителя могут определять и меньшим числом голосов. Также снижены требования по количеству кандидатов - если сейчас в конкурсе должно участвовать не менее 5 соискателей, то по новым правилам достаточно всего трех. Отдельно прописали, что для победителей конкурсов старше 65 лет срок назначения на должность - всего год (но возможна пролонгация без повторного конкурса).

Зарплаты для военных

Правительство расширило список получателей зарплат в иностранной валюте для военных, которые привлекаются к участию в международных операциях под эгидой НАТО, ООН и ОБСЕ и других международных организаций.

На сегодня ставки прописаны, в основном, для руководящего состава. Скажем, командир дивизии получает 3,6 тысяч долларов, заместитель командира отряда - 3150 долларов, начальник командного пункта - 2980 и т.д.

Теперь же в список добавили рядовой и сержантский состав. В зависимости от разряда, их оплата будет варьироваться от 1860 долларов (для 1 разряда) до 2810 (для 20-го разряда). Что может свидетельствовать о расширении контингента военных, которых будут привлекать к участию в международных операциях.

1,4 миллиарда на Чернобыльскую АЭС

Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на объект "Укрытие" и подготовку к выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Проект приняли в том числе по требованию Пенсионного фонда, который потребовал компенсировать ему средства на выплату и доставку льготных пенсий чернобыльцам.

Всего на эти цели в 2021 году планируется выделить порядка 1,4 млрд гривен. Деньги пойдут на выплаты ПФ и поддержание в безопасном состоянии блоков АЭС и хранилища отработанных отходов (около 666 млн), вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отельных систем энергоблоков (227,3 млн.), организационно- технические мероприятия (471,5 млн).

Лиц без гражданства возьмут на учет

Правительство занялось лицами без гражданства. Как отметил глава МВД Арсен Аваков, на сегодняшний день в Украине проживает без документов порядка 35 тысяч человек. Они имеют еще советские паспорта, либо потеряли их и не сделали новые, въехали в страну с детьми на основании их свидетельств о рождении, которые затем не заменили на паспорта и т.д. Также в этой группе много лиц ромской национальности. Такие люди не имеют права на работу, образование, медпомощь и пенсии.

В постановлении Кабмина разработаны примеры заявок о признании лицом без гражданства и выдачи специальных удостоверений, также предусмотрено введение Реестра таких лиц. Для вписанных в него людей будут отдельно решаться вопросы с трудоустройством, образованием и пр.

Весенний призыв

Кабмин утвердил численность призывников на весеннюю призывную кампанию (апрель- июнь 2021 года).

Всего призыву подлежит 14 246 тысяч украинцев, в том числе, в ВСУ - 6,5 тысяч, Госспецтрансслужбу - 600, Нацгвардию - 4646, Государственнйю пограничную службу — 2,5 тысяч.

Пункты пропуска обустроят, но "потом"

Кабмин утвердил план мер по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. Определено 35 пунктов, на которых запланировано техническое переоснащение, в том числе, установку сканирующих систем для проверки грузов и легкового автотранспорта, а также систем видеонаблюдения и взвешивания грузов.

На эти цели в 2021 году выделят 613 млн гривен. Всего же потребности по программе составят 9,8 млрд гривен. То есть, основные траты на обустройство пунктов пропуска отложили "на потом".

В частности, на пропускной пункт "Ягодин" в этом году выделят 13,9 млн, на "Рава-Рускую" - 12,2 млн, на "Краковец" — 30 млн, на "Шегини" - почти 26 млн и т.д

Также запланированы средства на строительство пунктов "Дзвонковое" (1,3 млн.), "Косино" (1,2 млн), "Дыйда" (2,4 млн) и др. То есть, тут финансирование мизерное, что вряд ли позволит запустить эти пункты в ближайшее время.

На пропускной пункт "Просяне" в Луганской области потребности составляют 90 млн, но в этом году финансирования вообще не будет, а в следующем обещают 1,9 млн. То же самое по пункту "Бачивск" в Сумской области и др.

Чем займется Кабмин в этом году

Кабмин утвердил программу приоритетов для себя на 2021 году.

Документ очень обширный. Большой блок в нем отведен под "Путь в Европу". Так, на декабрь запланировано очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, где планируется согласовать курс Украины по европейской интеграции. Но уже в марте этого года обещают разработать план мероприятий по обновлению Соглашения с ЕС (что перекочевало в планы Кабмина из планов на 2020 год). Также в конце года будут поднимать вопрос по отмене таможенной пошлины в торговле Украины с ЕС, то есть, о том самом "промышленном безвизе", который уже давно обещают власти. Но перед этим, в сентябре, планируется работа миссии ЕС по оценке соответствия промышленных товаров Украины (не факт, что наши предприятия ее смогут пройти).

Из важных планов — участие Украины в инициативе Green Deal, соглашение об "открытом небе" с Европой (все это запланировано на декабрь).

Что касается внутриукаринских приоритетов, то Кабмин анонсировал несколько блоков

Во-первых, по неподконтрольным территориям. Обещают законопроект о запуске эксперимента по созданию зон приоритетного развития в луганской и Донецкой областях, проект об отвественности за правонарушения "в период временной оккупации территорий Украины", упрощение получения разрешения на въезд в Крым, расширение покрытия телеканала "Дом" и пр.

Во-вторых, по стратегическим предприятиям. Будет разработан проект по стабилизации финансового состояния государственных предприятий стратегических отраслей и ОПК, целевая программа по развитию авиа промышленности до 2030 года, проект по компенсации 15% стоимости при закупке общественного транспорта, медтехники, оборудования, произведенных в Украине (закон о локализации).

В планах Кабмина — приведение корпоративного управления Нафтогаза, Энергоатома, Укргидроэнерго, Укрзализницы и других предприятий принципам ОЕСР (что Украина обещала в меморандуме с МВФ)

В- третьих, приватизация. На март планируют законопроект по усовершенствованию политики в сфере приватизации, на май - приватизацию ОГКХ, на ноябрь - приватизацию шахты "Краснолиманская", завода "Электротяжмаш", Одесского припортового, Президент -отеля. "Центрэнерго" в этом перечне нет.

В-четвертых, земельная реформа. На декабрь намечено внесение в Госземкадастр ведомостей о земельных участках, права на которые возникли до 2013 года, инвентаризацию земель государственной собственности. Как собираются запускать земельную реформу с июля с "дырявым" кадастром - неясно.

Раньше, в апреле этого года, должны определиться с методикой нормативно- денежной оценки земли, а в июне - с порядком проведения земельных аукционов.

В-пятых, рынок труда. Уже на май обещают проекты по новому Трудовому кодексу, а на сентябрь - про новые коллективные договора.