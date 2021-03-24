Двухлетний ребенок погиб в результате пожара, который вспыхнул в квартире девятиэтажки в Лозовой Харьковской области на улице Володарского, 29. Сообщение о возгорании поступило на номер 101 24 марта в 11:45, говорится на сайте региональной ГСЧС.

"На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате квартиры на втором этаже жилой многоэтажки горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело ребенка, мальчика 2018 г. р.", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось спасти из горящего дома двух женщин. В 12:10 пожар был локализован, а в 12:35 - полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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