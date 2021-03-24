Немецкий канцлер Ангела Меркель извинилась перед гражданами из-за решения ввести жесткий локдаун на Пасху в этому году и признала это решение неверным.

Об этом она рассказала журналистам в Берлине в среду, 24 марта, передает "Интерфакс".

"Это было ошибкой, за это я прошу прощения", - сказала Меркель.

Напомним, 23 марта во время ночного совещания Меркель вместе с главами федеральных земель решила продлить локдаун в ФРГ до 18 апреля, частично объявив пасхальные праздники 1 апреля и 3 апреля "днями тишины". Сейчас это решение отменили.

Отметим, что католики и протестанты в этом году отмечают Пасху 4 апреля.

Как сообщалось, что вчера Нидерланды продлили коронавирусный локдаун ещё на три недели.

Также мы писали, что завтра в "красную" зону карантина могут войти еще две области. До всеукраинского локдауна останется два шага.