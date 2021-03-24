В Украине тариф на электроэнергию для населения останется на нынешнем уровне 1,68 грн/кВт-ч, при этом компании "Энергоатом" предоставили возможность полноценно работать на конкурентном рынке.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду, 24 марта.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 копеек за киловатт-час. Государственная компания "Энергоатом" продолжает поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", − сказал Шмыгаль.

Одновременно с этим, по словам премьера, правительство дает возможность "Энергоатому" работать на свободном конкурентном рынке, что даст компании нужные средства для того, чтобы провести ремонтные работы и выполнить программы по модернизации и безопасному функционированию атомных электростанций.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин установил фиксированную цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВ-ч до 31 марта 2021 года.

Также мы писали, что Украина будет импортировать электроэнергию из России до конца отопительного сезона.