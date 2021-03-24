Весной 2021 года в Украине планируют призвать в армию 14 246 человек. На каждого из них из госбюджета планируют потратить 4 633,13 грн.

Об этом свидетельствует распоряжение, утвержденное Кабмином на заседании в среду, 24 марта. Фото документа в Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Так, 14 246 человек подлежат призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года. Наибольшее количество призывников в Днепропетровской области - 1340.

Из общего числа призывников 6 500 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 646 - в Национальную гвардию, 2 500 - в Государственную пограничную службу и еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение призыва Кабмин выделил 66 млн грн, из которых 30,11 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн - в Нацгвардию, 11,58 млн грн - в Госпогранслужбу и 2,77 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633,13 грн, из них: 4 540 грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Напомним, "Страна" писала о том, почему в украинских военкоматах резко выросли взятки за уклонение от службы.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет ужесточить армейский призыв.