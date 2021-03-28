В воскресенье, 28 марта, произойдет третье по счету полнолуние в 2021 году. Луна будет находиться в созвездии Весы и подарит представителям Зодиака определенность и некоторые обозримые результаты деятельности. Этот день будет эмоциональным. Людям захочется ярких эмоций, легкости и любви, они могут особенно нуждаться в гармонии, дружеской поддержке, им не захочется углубляться в серьезные рассуждения или темы. При этом важно научиться делиться как хорошими, так и плохими чувствами и не бояться быть самими собой, а не тем, кем вас видят окружающие.

Предлагаем подробный гороскоп на сегодняшний день для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Полнолуние окажет влияние на сферу партнерских взаимоотношений. Это касается как личной, так и деловой сфер вашей деятельности. Уже к 28 марта вы должны получить определенные результаты, реализовать совместные планы с бизнес-партнерами, получить важную информацию от своего любимого человека. У одиноких Овнов может состояться судьбоносное знакомство.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Это полнолуние принесет некоторые изменения в профессиональных делах. Возможно, вы завершите работу над проектом и захотите сменить сферу деятельности. Определенные подвижки ожидаются в трудовом коллективе и способе заработка. Ожидайте в течение нескольких дней перспектив в плане работы: не отказывайтесь от предложений и уверенно соглашайтесь на собеседования.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов это полнолуние идет в связке с романтическими отношениями, приятным времяпровождением, творческими проектами и взаимодействием с детьми. В этот день могут реализоваться ваши планы, связанные с семьей. Одинокие Близнецы могут рассчитывать на приятное знакомство, запоминающееся свидание или неожиданное приглашение на торжество.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшнее полнолуние окажет влияние на рутинные дела. В бытовом плане могут происходить такие новшества - генеральная уборка, перестановка мебели или мелкий ремонт. Некоторые представители знака могут рассчитывать на трудоустройство, подписание документов, проведение переговоров, оформление сделок или разрыв сотрудничества.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы получите некоторые результаты, связанные с вашими семейными делами. В семье могут произойти важные события, возможно, проясняться ваши взаимоотношения с членами семьи. Вероятны перемены в жизни родителей и любимого человека. Ждите значимые новости. Не исключено, что вас ждут крупные покупки и приобретения.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев актуальными будут вопросы, связанные с переездом. Возможно, потребуется уделить время для планирования поездки, оформления транспортных накладных или других документов. Это может быть также ремонт транспорта или домашней техники, диагностика или оформление страховки. у кого-то из Дев произойдут важные переговоры или подпись документов.

Весы (24.09 - 23.10)

День очерчивает некоторые изменения во взаимоотношениях с окружающими: коллегами, близкими родственниками, друзьями. Это может быть результативное сотрудничество или решение о прекращении отношений. Для некоторых представителей знака возникнут вопросы обучения, повышения квалификации, завершении каких-то курсов, семинаров/вебинаров или изучения профессиональной литературы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Это полнолуние подведет черту под некоторыми финансовыми проектами, которые были начаты еще осенью 2020 года. И они принесут определенные денежные результаты. Вам могут вернуть займ или выплатят деньги за ранее выполненную работу. У некоторых Скорпионов ожидается сдача финансовой отчетности, закрытие кредита или его получение. Могут появиться новые источники дохода или поступят выгодные для вас предложения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не исключено, что это полнолуние у вас будет связано с покупками и приобретениями. Оно окажет влияние на ваше здоровье, внешность и внутреннее самочувствие. Некоторые Стрельцы станут менее восприимчивы, более спокойны к происходящим событиям. Возможно, вы увидите некоторые результаты предыдущей работы над собой, например, после занятий спортом, диеты или очищающих духовных практик. Можете смело менять свой стиль, гардероб и т.д.

Козерог (22.12 - 20.01)

Многих Козерогов в полнолуние может ожидать выздоровление или по крайней мере значительное улучшение вашего здоровья, если ранее наблюдались некоторые заболевания. Кто-то прояснит вопросы окончательного избавления от вредных привычек. Если вы ранее придерживались диеты и занимались спортом, то это полнолуние принесет видимый результат.

Водолей (21.01 - 20.02)

Полнолуние может открыть Водолеям информацию, которая ранее от вас была скрыта. Или, например, если у вас были секреты от окружающих, то они обязательно всплывут на поверхность. Когда перестаешь скрывать правду, это дарит ощущение легкости и уверенности. Поэтому не исключено, что первые итоги на этом фоне вы сможете подвести уже сегодня-завтра.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Это полнолуние может снять некоторые ограничения, которые мешают вам развиваться и двигаться вперед. Кто-то из Рыб разрешит проблемы, которые давно беспокоили, у кого-то завершится период одиночества. Также день может принести результаты, связанные с периодом прошлогодних осенних перемен. Обратите внимание также на изменения в жизни ваших единомышленников, вполне возможно некоторые аспекты будут тождественными.