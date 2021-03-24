В парламенте зарегистрировали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении помощи застрахованным лицам, пострадавшим во время локдауна.

Документ №5300 появился на сайте Верховной Рады в среду, 24 марта.

Отметим, что текст законопроекта пока не опубликован. В его названии указывается, что это "проект Закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Как сообщает народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, рассматривать этот законопроект планируют на внеочередном заседании Рады.

Отметим, что днем ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, что на внеочередном заседании Рады будут рассматривать законопроект о предоставлении помощи в 8000 гривен пострадавшим от карантина. Однако тогда еще документ не был зарегистрирован.

Также премьер-министр предложил сегодня выплатить ФОПам и представителям предприятий, которые пострадали от введения жестких ограничений в регионах "красной" карантинной зоны, по 8 тысяч гривен.

Между тем 24 марта в "красную" зону карантина могут войти еще две области. До всеукраинского локдауна останется два шага.