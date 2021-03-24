В Украине хотят ввести наказание за продажу лекарств несовершеннолетним. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №5123-1, предусматривающий эту меру. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предусматривает ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

Согласно документу, штраф грозит лицу, которое непосредственно осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарств конечному потребителю. Размер штрафа - от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 грн).

Повторное совершение такого нарушения в течение года предлагают наказывать штрафом от 800 до 1400 таких минимумов (13600 - 23800 гривен).

Напомним, проблему продажи лекарст детям в Украине подняли после того, как в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Киеве.

Также мы писали о том, что из-за массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий позже заявил, что в Раду внесли законопроекты, предусматривающие запрет в Украине на продажу лекарств несовершеннолетним гражданам и введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета.