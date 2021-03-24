В 2021 году министерство здравоохранения Украины планирует закупить почти 7,9 миллионов доз вакцин от коронавируса для иммунизации чуть менее 4 миллионов украинцев, входящих в группу риска Covid-19.

Об этом свидетельствуют соответствующие документы Минздрава.

Из общего фонда на закупку вакцин выделено 2 600 000 000 гривен, из специального фонда - 1 376 695 000 гривен, в общем - 3 976 695 000 гривен. За эти средства ведомство намерено закупить 7 890 268 доз вакцин от коронавируса - в среднем около 504 гривен за дозу.

Этим количеством доз планируется иммунизировать 3 945 134 человек, входящих в группы риска

В то же время в бюджетной программе не указаны производители, у которых планируется закупить препараты. Минздрав не раскрывает сумму, которую государство платит за конкретную вакцину. Однако источники "Страны" в министерстве финансов Украины сообщили, что на закупку индийской вакцины CoviShield было потрачено 1,59 млрд грн.

Ранее "Лекхим", которая является импортером вакцины, сообщила, что первая партия вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac прибудет в страну 25 марта.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины.