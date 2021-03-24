Украинское правительство предлагает выплатить ФОПам и представителям предприятий, которые пострадали от введения жестких ограничений в регионах "красной" карантинной зоны, по 8 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина в среду, 24 марта.

Глава правительства анонсировал компенсации бизнесу, который пострадал из-за жесткого карантина. Выплаты планируют делать "в сотрудничестве с местными органами".

"Из-за увеличения количества заражений в Украине все большее количество областей попадают в "красный" уровень эпидемической опасности. Поэтому был разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить ФОПам по 8 тысяч грн. Так же, как это было зимой. Но мы также ожидаем, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты. Это будет правильно и ответственно", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее "Страна" уже писала о планах власти на компенсации для бизнеса. Речь идет о том, чтобы выплачивать компенсации в размере 8 тысяч гривен по той же схеме, что и зимой. На территориальные громады хотят возложить ответственность за выплату разницы между государственной компенсацией и средней зарплатой в регионе.

Также мы писали о том, что завтра в "красную" зону карантина могут войти еще две области - до всеукраинского локдауна останется два шага.