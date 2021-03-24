Кабинет министров Украины на заседании в среду, 24 марта, не стал поднимать вопрос отмены перехода на летнее время, голосование по которому ранее провалила Рада..

Вопрос перевода часов не был внесен в повестку дня и не поднимался на заседании.

Ранее "слуга народа" Евгения Кравчук говорила "Стране", что вопрос отмены перехода на летнее время могут решить и без Рады, которая не набрала голосов для этого решения. Для его принятия, по словам Кравчук, достаточно ограничиться постановлением Кабмина.

Вскоре "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в правительстве сообщил, что Кабинет министров Украины коммуницирует с народными депутатами и представителям ЕС по теме возможной отмены перехода на летнее время

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сказал источник ИФ.

По его словам, решение относительно возможной отмены перевода стрелок должны были принять в среду, 24 марта, но этого не произошло.

Напомним, переход Украины на летнее время должно произойти в ночь с субботы 27 марта на воскресенье 28 марта, переводом стрелок часов на один час вперед. 3 марта в Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий отмену перевода часов с зимнего на летнее время.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.