Минздрав назвал причину смерти одесской военнослужащей, которая умерла после укола CoviShield
Причиной смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области после прививки индийским препаратом от коронавируса CoviShield, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.
"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей", - говорится в сообщении.
По словам представителей ведомства, результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.
Напомним, во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Лиманского района около 17:20 военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи. 21 марта она привилась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.
Ранее умершая не жаловалась на состояние здоровья, однако у нее в анамнезе была гипертоническая болезнь.
"Страна" разбиралась, связана ли смерть военнослужащей с прививкой от коронавируса.