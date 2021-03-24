Причиной смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области после прививки индийским препаратом от коронавируса CoviShield, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.

"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей", - говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Напомним, во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Лиманского района около 17:20 военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи. 21 марта она привилась от коронавируса индийским препаратом CoviShield.

Ранее умершая не жаловалась на состояние здоровья, однако у нее в анамнезе была гипертоническая болезнь.

"Страна" разбиралась, связана ли смерть военнослужащей с прививкой от коронавируса.