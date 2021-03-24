В Офисе президента Украины объяснили ситуацию с сообщением о том, что у главы государства Владимира Зеленского закончились полномочия.

Соответствующее пояснение обнародовали в Telegram-канале.

Речь идет о том, что на официальном сайте президента днем ранее опубликовали распоряжение Зеленского об увольнении Аллы Полищук с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. При этом в тексте была допущена ошибка: в нем говорилось об окончании срока полномочий президента Украины.

"По Закону Украины "О местных государственных администрациях", главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий главы государства.

В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", - рассказали в офисе главы государства.

Алла Полищук была назначена председателем Кировоградской районной государственной администрации Кировоградской области указом бывшего президента Украины Петра Порошенко от 6 марта 2015 №238/2015-рп.

Таким образом, в указе не было ошибки так, как полномочия Порошенко как президента закончились в 2019 году.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО.

Также сообщали, что президента подписал указ о присоединении Украины к Межамериканской конвенции.