Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко избран главой Закарпатской областной организации одноименной партии, он сменит на этом посту нардепа Игоря Кривошеева.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Слуга народа" в среду, 24 марта.

Одновременно с этим, Николай Тищенко написал заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа". Временной главой стала народный депутат фракции " Слуга народа" Леся Забуранная.

Ранее "Страна" писала, что ожидаются изменения в руководстве партийных ячеек "Слуга народа", в частности в Запорожье. Также наши источник еще 9 марта сообщил, что Николая Тищенко планирую сместить с должности главы Киевской городской организации партии, а на его должность назначить Лесю Забуранную.

Напомним, 13 марта "Слуги народа" на съезде создали политсовет партии из 73 человек, а также Национальную раду громад, куда входят председатели областных организаций. Это площадка, на которой будут обсуждаться проекты государственных решений в отношении местного самоуправления, смогут обменяться опытом региональные организации.

Также сообщалось, нардеп Александр Дубинский обвинил руководство "Слуг народа" в мошенничестве и аферах.