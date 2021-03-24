В Черновцах врач заболела Covid-19 после первой прививки от коронавируса индийским препаратом CoviShield. В Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА предположили, что медик на момент укола уже была носителем коронавируса, а симптомы проявились позже.

Об этом со ссылкой на главу ведомства Марию Полищук информирует "Общественное".

Полищук напомнила, что после вакцинации от коронавируса сохраняется возможность заразиться им, так как ни одна вакцина не может сформировать стопроцентную защиту. В то же время, по ее словам, благодаря прививке можно избежать сложного течения болезни и госпитализации с Covid-19.

О состоянии медика на данный момент ничего неизвестно.

Недавно подобная ситуация произошла и у главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко. Чиновник сделал прививку препаратом CoviShield 2 марта, однако уже 15 марта он сообщил, что он заболел Covid-19. Ляшко объяснил это тем, что инфицирование коронавирусом возможно в течение первых 22 дней после укола, так как иммунитет от вакцины еще может быть сформирован не полностью.

Позже в Минздраве объяснили, что даже после получения второй дозы CoviShield сохраняется вероятность заразиться коронавирусом. "Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений", - заверили тогда представители ведомства.