Во вторник правительство обязало жителей красных зон передвигаться по территориям общего пользования только в масках.

После этого украинцы задались вопросом: начнут ли теперь массово штрафовать людей, которые просто идут по улице? Власть начали критиковать в соцсетях - и уже на следующий день ввели послабления.

По состоянию на 24 марта в красную зону карантина входят Киев и восемь регионов - Киевская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. В недолгой перспективе локдаун может покрыть всю страну.

Собрали информацию, как будут в итоге контролировать ношение масок.

Где все-таки нужно носить маску?

Кабмин позавчера принял постановление, в котором запрещается появляться без маски на территориях общего пользования.

Законодательство - статья 13 закона о местном самоуправлении - относит к ним практически всё, кроме придомовых территорий:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие),

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

Из списка следует, что даже во время прогулки по парку человек должен быть в маске. Не говоря уже о банальном выходе на улицу.

Разумеется, это вызывало серьезный ажиотаж - носить маски заставили безотносительно того, есть скопление людей. То есть даже ночью на пустынной улице. Или на утренней пробежке в лесу.

Вчера власти начали сбивать эту волну негатива.

В полиции пообещали не штрафовать, если человек без маски на улице соблюдает дистанцию.

"Можно ходить без маски по одному. Соблюдая дистанцию. Если уже два человека и больше, то маски носить нужно, поскольку таким образом, вы подвергаете других опасности", - сказал "Стране" замдиректора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало.

Что касается того, будут ли штрафовать за отсутствие маски в парке или на улице, то все будет зависеть от обстоятельств, но полиция обещает не вводить "репрессии".

"Философский вопрос. Если человек гуляет по парку один, сохраняет социальную дистанцию, маска у человека, условно говоря, не на носу, а опущена ниже — ничего страшного нет. Если возле человека никого нет, а если это будет группа граждан, то полиция будет обращать внимание на то, что нужно придерживаться масочного режима. Репрессий никаких не будет. Никто не ставит цель штрафовать или наказывать кого-то гривней. Первое, это профилактически-разъяснительная работа и расчёт на сознательность наших людей", — сказал Тракало.

"Полиция будет проводить профилактическую работу, пытаться донести людям, почему надеть маску — важно для сохранения своего здоровья и окружающих", - уточнил представитель МВД.

Тем не менее, формально право штрафовать за отсутствие маски без оглядки на обстоятельства у копов остается.

И точно будут это делать в случае нарушения масочного режима в транспорте и в госучреждениях - за последнее штраф может доходить до 17 000 гривен, если его утвердит суд. Без суда же полиция может наложить взыскание в 170 гривен.

Поэтому, несмотря на уверения полицейских вести разъяснительную работу, вопросы оставались. То есть теперь украинцам, которые вышли на прогулку в парк, нужно будет каждый раз готовиться к "профилактической" беседе с копами?

К концу дня в Минздраве поняли, что хватили лишнего. И поменяли постановление Кабмина - позволив украинцам по паркам и скверам гулять без масок.

При этом их нужно надевать "в подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра".

Из этой цитаты следует, что маску на улице нужно надевать только в том случае, если дистанция с другими прохожими - один метр и больше. То есть, полиция может оштрафовать вас, если остановит без маски у скопления людей или же, если вы идете в компании (даже с кем-то вдвоем).

В остальных случаях - по идее можно гулять совершенно спокойно.

При этом, конечно, совершенно не успокаивает стиль поведения украинской власти, которая сначала штампует драконовские запреты, а потом сама же их на следующий день ослабляет. Адекватность чиновников Кабмина и Минздрава тут вызывает большие вопросы.

И уже сейчас понятно, что никто массово по улицам передвигаться в маске не будет. Это показал вчерашний день.

Как соблюдали масочный режим в "красном" Киеве

Несмотря на решение Кабмина в "красном" Киеве не соблюдают масочный режим. Большинство носят маски только в транспорте и в помещении, а на улице многие без масок или с маской на подбородке.

Фото: Страна

Наличие масок у продавцов на рынках проверяла "Муниципальная варта".

Продуктовый рынок у метро Позняки. Фото: Страна

Между правоохранителями и киевлянами время от времени случаются инциденты из-за карантинных ограничений. Например, недавно полицейского уволили после того, как он набросился с кулаками на женщину без маски в "Ашане".

Как штрафуют за маски на улицах в других странах

Во многих федеральных землях Германии, где в марте начали ослаблять карантин, осталось требование о ношении маски в том числе в парках - с 10:00 до 18:00. Но здесь необязательно носить медицинскую маску, допускается и тканевая. Кроме того, в некоторых регионах есть исключения. Например, в Гамбурге бегунов в парке исключили из общеобязательного масочного режима в судебном порядке. А в Берлине на практике в центре города ношение масок обязательно, а в парках и других местах - можно и без них.

В Италии правительство еще в прошлом году обязало граждан носить маски в общественных помещениях и на открытом воздухе. Исключения допускаются для тех, кто находится на улице в одиночестве или с семьей, для детей до 6 лет, а также тех, кому маски противопоказаны из-за хронических патологий, или во время занятий спортом. За нарушение масочного режима действуют штрафы от 400 до 1 000 евро.

Во Франции штрафуют тех, кто находится без масок в общественных местах. Нарушителей выявляют даже по камерам видеонаблюдения. Ношение санитарной маски является обязательным уже 10 месяцев. Также в стране действует комендантский час и чтобы выйти из дома с 18:00 до 6:00 должна быть веская причина: работа, учеба, поездка домой, служебные и другие неотложные дела.

В Испании маску в общественных местах должны носить лица старше 6 лет. Несколько дней назад Конгресс ужесточил меры и отменил возможность не надевать защитную маску, если сохранена дистанция в 1,5 метра. То есть теперь на улице нужна маска в любом случае.

В Австрии сейчас не заставляют носить маски на улицах.

В Великобритании неизменными остается социальное дистанцирование и обязательное ношение масок.

В Нидерландах ношение маски вне дома стало обязательным с декабря 2020 года. Оно касается всех жителей старше 13 лет. За нарушение предусмотрен штраф - 95 евро. Общественными местами считаются магазины, музеи, заправочные станции, рестораны и бары, театры, кинотеатры и концертные залы. Однако церкви не попадают под действие запрета. Также можно не носить маски во время занятий спортом, репетиций, шоу, теле- или радиоинтервью.

В Грузии остается действительным требование носить маски не только в помещениях и в транспорте, но и на улице. Но такое требование соблюдают не везде, на что регулярно жалуется грузинский Минздрав. Полиция часто игнорирует нарушителей.