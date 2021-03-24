По состоянию на утро среды, 24 марта, в "красной" зоне карантина в Украине находятся Киев и 8 областей. Еще два региона могут попасть в нее уже завтра.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Речь идет о Николаевской и Черкасской областях. Сейчас они в "оранжевой" зоне. Однако они могут попасть в "красную" уже завтра, поскольку она вводится, когда в регионе на протяжении трех дней превышены два или более показателей по Covid-19.

В Николаевской области превышены показатели госпитализаций (104,7 при максимально допустимом 60 на 100 тысяч населения) и загруженности коек с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом (66,3% при норме 65%). При этом первый показатель превышен уже три дня, а второй - два дня. То есть, если завтра ситуация с загруженностью коек не изменится, то регион "покраснеет".

В Черкасской области превышен коэффициент выявления случаев Covid-19 (21,4% при норме 20%) и уровень госпитализаций (64,6). Первый показатель превышен три дня подряд, а второй - два дня. Если ситуация с госпитализациями не изменится, то регион попадет в "красную" зону.

По состоянию на 24 марта в "красной" зоне находятся:

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Черновицкая область,

Львовская область.

В "оранжевой" зоне - такие области:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

В "желтой" зоне только одна область - Херсонская.

Если ситуация в Николаевской и Черкасской областях до завтра не изменится, тогда в "красной" зоне окажутся 11 регионов. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что когда большинство областей (13) окажутся в "красной" зоне, в Украине будет введен общенациональный локдаун. Впрочем, глава Минздрава Степанов, напротив, обещал, что в Украине не будет третьего локдауна.

Напомним, с полуночи четверга "оранжевый" Днепр закрывают на жесткий карантин.

Также мы писали о том, что с 25 марта Львов входит в режим "красной" карантинной зоны.