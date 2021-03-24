В России приняли законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, которые позволят действующему главе государства Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента.

Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла на пленарном заседании в среду, 24 марта, пишет ТАСС.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента, применяется к действующему лидеру без учета его предыдущих сроках на посту президента.

Таким образом Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента снова и занимать его еще два срока, то есть оставаться на посту президента до 2036 года.

Напомним, голосование о внесении поправок в конституции России завершилось 1 июля прошлого года. После обработки 100% протоколов "Да" ответили 77,92% россиян, "Нет" - 21,27%. При явке почти 65% граждан. Основной поправкой было "обнуление" президентского срока Путина. То есть, теоретически, он может быть президентом еще до 2036 года (с учетом выборов в 2024 году и двух президентских сроков по 6 лет).

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