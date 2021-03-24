Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие непубличное решение СНБО Украины относительно акционерного общества "Мотор Сич". Документ обнародован на сайте президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие Указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 "(прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" сообщала, что на заседании СНБО приняли решение вернуть завод "Мотор Сич" в государственную собственность "конституционным способом". А 12 марта секретарь СНБО Данилов заявил, что на заседании СНБО говорили не о национализации "Мотор Сичи", а о "возвращении ее народу".

При этом де-факто (но не де-юре) решение уже исполнено - Шевченковский суд в эту субботу передал корпоративные права предприятия в собственность Агентства по управлению активами (АРМА).

Также мы подробно разбирались в том, зачем "слуги народа" захотели национализировать "Мотор Сич".