В среду, 24 марта, СБУ пришла с обысками к агенту НАБУ Евгению Шевченко. Его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом Шевченко сообщил в Facebook.

По его словам, СБУшники искали у него дома российские контрабандные товары военного назначения. По состоянию на 11:00 обыск завершился. Евгений Шевченко заявил, что ничего незаконного у него не нашли, ничего не было изъято.

"Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра - увидимся", - написал агент НАБУ.

Также он заявил, что дело, в рамках расследования которого проводился обыск, касается 2018 года.

"(Подозрение) в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования" - речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 Трамп заявил о выводе контингента и уменьшение присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы от слова "вообще", - написал Евгений Шевченко.

По его словам, несмотря на это, его обвиняют в "подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивания населения, провокации военного конфликта...".

Отметим, Шевченко в 2014 году был известен как водитель командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Позже он засветился в ряде производств, расследуемых НАБУ - как залегендированный агент-провокатор при передаче взяток. Сам он говорил, что выступал в этой роли примерно 20 раз. В частности, он был фигурантом "Свинарчук-гейта" (имя Шевченко есть на опубликованных в марте 2019 года записях).

Одно из последних дел - это участие в передачи шести миллионов долларов взятки для Сытника и Холодницкого от представителей экс-министра экологии Николая Злочевского. За это Шевченко планирует официально получить бонус в размере 600 тысяч долларов (то есть 10% от суммы взятки).

При этом в 2019 году САП заявляла, что Шевченко не агент НАБУ, а реально помогает собирать взятки для этого ведомства - то есть содействует коррупции. Это прозвучало в момент обострения отношений между руководителем САП Холодницким и главой НАБУ Сытником.