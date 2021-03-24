В российском городе Талдом правоохранители обнаружили девочку 3-4 лет в захламленном доме с 19-ю кошками. Ребенок пробыл там около трех месяцев. Девочка была в истощенном состоянии, при этом не умеет ходить, только ползает, и отзывается только на "кис-кис".

Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы управления Министерства внутренних дел России в Московской области Татьяну Петрову сообщает "Лента.ру".

В МВД РФ рассказали, что правоохранители обнаружили ребенка после того, как погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.

"(Сотрудники полиции - Ред.) заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина", - заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что у девочки не было одежды, средств гигиены и кровати. Оказалось, что вместе с девочкой и кошками проживал 65-летний житель Москвы. По данному факту областная прокуратора организовала проверку.

По информации источника, девочка оказалась в захламленном доме с 19 кошками в подмосковном Талдоме из-за матери.

"Мама отдала знакомому, чтобы девочку не госпитализировали в психиатрический стационар. Похоже, мама тоже нездорова", - сказал собеседник.

По его словам, ребенок находился в подмосковном Талдоме около трех месяцев.

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