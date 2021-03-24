Спикер Кремля Дмитрий Песков не признался, какой вакциной сделал прививку от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин.

Слова Пескова приводит РИА "Новости" в среду, 24 марта.

"Мы ещё вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - заявил спикер Кремля.

Также он добавил, что вторую дозу вакцины Путину введут через несколько недель. "Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три - второй", - сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что Путин после вакцинации чувствует себя хорошо.

Напомним, президент России 23 марта сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался одним из трех российских препаратов ("ГамКовидВак" (коммерческое название "Спутник V", разработчик центр Гамалеи, Москва), "ЭпиВакКорона" (разработчик "Вектор", Новосибирск) и "КовиВак" (разработчик центр Чумакова, Москва).

Между тем, ранее сообщалось, что Владимир Путин заявлял, что собирается вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который он считает лучшим в мире.