Полицейские будут проводить профилактическую работу и объяснять украинцам, почему в условиях коронавируса важно соблюдать масочный режим. При этом, если разговор не поможет, будут применяться штрафные санкции.

Об этом сообщил "Стране" заместитель директора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало

"Полиция будет обращать внимание граждан, которые нарушают масочный режим, что в стране тяжёлая эпидемиологическая ситуация. Это аргумент лучше, чем штрафные санкции, так как мы видим неутешительную статистику заболевания за последние недели. Люди это тоже видят. Полиция будет проводить профилактическую работу, будет пытаться донести людям, почему надеть маску — важно для сохранения своего здоровья и окружающих", — сказал Ярослав Тракало.

Также он напомнил о штрафах в случае нарушения масочного режима в транспорте и в госучреждениях.

"Если аргументы не будут услышаны. тогда у полиции есть механизм штрафов: вынесение протоколов или постановлений о штрафе. Постановление о штрафе составляют на месте — 170 гривен. Протокол направляется в суд. В таком случае, нарушитель может оплатить 17.000 гривен. Такие санкции будут выноситься в тех случаях, если человек нарушает масочный режим в транспорте или в госучреждениях", — сообщил Трекало.

На уточняющий вопрос, будут ли штрафы для тех, кто ходит без масок на улице или полиция будет использовать только аргументы, Трекало ответил следующее:

"Философский вопрос. Если человек гуляет по парку один, сохраняет социальную дистанцию, маска у человека, условно говоря, не на носу, а опущена ниже — ничего страшного нет. Если возле человека никого нет, а если это будет группа граждан, то полиция будет обращать внимание на то, что нужно придерживаться масочного режима. Репрессий никаких не будет. Никто не ставит цель штрафовать или наказывать кого-то гривней. Первое, это профилактически-разъяснительная работа и расчёт на сознательность наших людей. На то, что они понимают, что сейчас такой период, когда стоит поберечь себя и здоровье окружающих", — сообщил Тракало.

Напомним, согласно решению Кабинет министров, в регионах Украины, которые попали в "красную" зону карантина без защитных масок или респираторов запрещено находится на территориях общественного пользования. К таким территориям относятся в частности парки и улицы.

"Страна" подробно разбиралась, почему украинцам запретили ходить без маски по улицам и как именно за это будут штрафовать.

Также сообщалось, что в "красном" Киеве повсеместно нарушается масочный режим.