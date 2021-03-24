Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америке предстоят "трудные дни" в отношениях с Россией. После этого секретарь СНБО РФ заявил, что Вашингтону придется ответить, если он будет такие дни создавать.

Об этом со ссылкой на секретаря СНБО России Николая Патрушева сообщает ТАСС.

Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - сказал Патрушев.

По его словам, Москва не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении Вашингтона.

Отметим, что Патрушев таким образом прокомментировал слова Салливана об отношениях США и России.

"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям..." - сказал Салливан.

Напомним, недавно в Кремле допустили ужесточение санкций США.

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