В Индии, где недавно обнаружили южноафриканский и бразильский штаммы, вывили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Сейчас специалисты устанавливают, на сколько он опасен.

Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах (Индии - Ред.), - рассказали в Министерстве здравоохранения страны.

В заявлении министерства говорится, что "секвенирование генома и анализ образцов из штата Махараштра выявили мутации в вирусе, которые не соответствуют ранее занесенным в каталог "вариантам, вызывающим озабоченность".

Также в ведомстве добавили, что в Индии каждый стремительно растет число новых случаев Covid-19 и количество летальных случаев от болезни.

Напомним, ранее в Бельгии нашли новый штамм коронавируса, который ведет себя не так как все известные.

Также мы сообщали, что в Минздраве Украины заявили о рекордной смертности от коронавируса и предупредили об опасности нового штамма.