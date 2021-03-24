Ученые из Университета Кампинаса обнаружили, что на крупнейшем спутнике Сатурна Титане при определенных обстоятельствах могли возникнуть условия для зарождения жизни.

Об этом сообщает Science.

Холодный спутник Сатурна Титан уже давно интригует ученых, которые ищут жизнь в Солнечной системе. Его поверхность покрыта органическими углеводородами, а его ледяная корка, как считают, покрывает водный океан.

Новое исследование показало, что астероид или комета, столкнувшись со спутником, теоретически могут смешать эти два ингредиента в образовавшемся кратере. Таким образом, ударные кратеры могут стать идеальным местом для зарождения простейших живых организмов.



Планетологи смоделировали удар, который привел к появлению крупнейшего кратера на спутнике – Менрвы, шириной 425 километров, возраст которого оценивают в миллиард лет. Согласно модели, из-за высокой температуры в кратере образовалось озеро, которое замерзло через миллион лет.

Однако ученые считают, что этого времени может быть достаточно, чтобы микробы эволюционировали, используя жидкую воду, органические молекулы и тепло от удара. Хотя исследование было сосредоточено на Менрве, другие, более молодые кратеры Титана тоже могут хранить свидетельства жизни в своем льду.

Напомним, в НАСА показали видео заката Солнца на Венере, Марсе, Уране и Титане.

Также сообщалось, что астрономы не смогли назвать глубину моря на Титане.