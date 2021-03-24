В Волынской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила белорусского шпиона, который был завербован КГБ республики и собирал информации о ситуации на границе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 24 марта.

Мужчину завербовали в КГБ Беларуси и целенаправленно отправили в Украину для разведки и организации противоправной деятельности. Среди его задач было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. С этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих ГНСУ.

Кроме того, кураторы шпиона требовали от него наладить каналы переправки оружия и товаров через государственную границу.

"Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

На данный момент гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, год назад в Украине на 10 лет посадили китайского шпиона, который пытался нелегально купить космические разработки.

Также сообщалось, что в 2019 году жительницу Севастополя ФСБ обвинила в шпионаже в пользу Украины