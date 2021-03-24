В Киеве прокуратура закрыла дело, в рамках которого украинским провайдерам предписывали заблокировать 426 сайтов, и сняла арест с этих веб-ресурсов.

Об этом в ответ на информационный запрос адвоката Владимира Богатыря сообщила пресс-служба Голосеевской окружной прокуратуры Киева.

Уточняется, что арест на 426 сайта был наложен следственным судьей Голосеевского суда Киева постановлением от 4 февраля в рамках уголовного производства по результатам рассмотрения ходатайства лица, которое является заявителем в уголовном производстве. Прокурорами обозначенное ходатайство не согласовывалось, в суд они не вызывались.

Уже 25 февраля прокурором-процессуальным руководителем было принято решение про закрытие обозначенного уголовного производства и снятии ареста с 426 сайтов.

Работники прокуратуры к дисциплинарной ответственности не привлекались.

Напомним, 25 февраля следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с требованием заблокировать работу 426 сайтов.

В числе попавших под ограничение сайтов оказались веб-страница российского издания РБК, сайт статистики мессенджера Telegram, социальная сеть "Живой Журнал", винницкий городской интернет-портал 20minut.ua и другие.

Кроме того, мы писали о том, что инициатором блокировки сайтов стал зернотрейдер Пан.