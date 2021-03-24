Ксения Собчак рада, что СК проведет проверку высказываний Мохова. Скриншот из видео

Следственный комитет РФ решил проверить интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Журналистка приветствует это решение. 

Об этом Ксения Собчак написала в Telegram-канале. 

Кроме того, Собчак отрицает, что она заплатила гонорар и купила мебель скопинскому маньяку, о чем ранее писали СМИ. 

Также, по ее словам, то, что СК проверит маньяка Мохова после его высказываний в ее фильме - это хорошо и правильно.

"В том числе и потому, что человек который так думает и совершал серьезные преступления - опасен. В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания (речь о словах Мохова, что ему "надо заняться" одной из своих бывших узниц - Ред.), и надеемся, что СК действительно воспользуется материалами этого интервью", - написала Собчак. 

Собчак - о проверке своего фильма. Скриншот телеграм-канала

Напомним, в России в начале марта вышел на свободу Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк. Он провел в тюрьме 17 лет за то, что 3,5 года держал в плену и насиловал двух школьниц.

Также мы писали о том, что в России хотят запретить общаться с маньяками после фильма Ксении Собчак.

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