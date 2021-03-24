Следственный комитет РФ решил проверить интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Журналистка приветствует это решение.

Об этом Ксения Собчак написала в Telegram-канале.

Кроме того, Собчак отрицает, что она заплатила гонорар и купила мебель скопинскому маньяку, о чем ранее писали СМИ.

Также, по ее словам, то, что СК проверит маньяка Мохова после его высказываний в ее фильме - это хорошо и правильно.

"В том числе и потому, что человек который так думает и совершал серьезные преступления - опасен. В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания (речь о словах Мохова, что ему "надо заняться" одной из своих бывших узниц - Ред.), и надеемся, что СК действительно воспользуется материалами этого интервью", - написала Собчак.

Напомним, в России в начале марта вышел на свободу Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк. Он провел в тюрьме 17 лет за то, что 3,5 года держал в плену и насиловал двух школьниц.

Также мы писали о том, что в России хотят запретить общаться с маньяками после фильма Ксении Собчак.