В Украине первый человек умер после прививки от коронавируса. Вчера прямо на улице скончалась девушка, служившая в одной из воинских частей под Одессой.

По официальной версии у нее выявили острую сердечную недостаточность. Вызвано ли это вакциной - непонятно. Однако история уже в нынешних деталях похожа на то, что происходит в Европе после укола "АстраЗенеки".

После того, как несколько женщин, привитых этой вакциной, скончались от острого тромбоза, ее сначала приостановили к использованию во многих странах ЕС, но после запрет в основном отменили. В Украине же настаивают, что вакцина, аналог которой вводят украинцам, абсолютно безопасна.

Впрочем, даже у жителей стран, которые после паузы снова начали вакцинировать "АстраЗенекой", есть выбор препарата. Можно через очередь получить укол "Пфайзера" или "Модерны".

В Украине же выбора нет, и все самые уязвимые группы прививают именно "Ковишилдом".

"Страна" разбиралась, связана ли смерть под Одессой с вакцинацией.

Что известно о смерти Инны Нарожной

О том, что в Одесской области умерла женщина, ранее привитая "Ковишилдом", сначала сообщили телеграм-каналы. Однако их информацию сперва в армии опровергли.

Потом новость подтвердили источники "Страны". После чего смерть признали официально.

Сообщалось, что в поселке Черноморское Лиманского района вчера вечером женщина потеряла сознание прямо на улице и умерла до приезда врачей.

Позже стало известно имя умершей - трагедия произошла с военнослужащей Инной Нарожной из дислоцированного в Черноморском 38-го зенитно-ракетного полка.

Инна Нарожная. Фото из ее Facebook

Реакция властей на гибель женщины

Далее пошли первые официальные заявления.

Одесская ОГА сообщила, что Инна Нарожная прошла вакцинацию 21 марта вместе с другими солдатами. Как уточнили в Медицинских силах ВСУ, все привитые должны были отправиться на Донбасс (собственно, поэтому их и вакцинировали).

При этом в областной администрации заявили, что у женщины были хронические заболевания. В медсилах уточнили, что речь шла о гипертонии - однако перед вакцинацией жалоб на здоровье у Нарожной не было.

Характерно, что в Оперативном командовании "Юг", где накануне отчитались о вакцинации своих солдат, на смерть своей служащей пока не отреагировали. Молчат также в Минобороны и Генштабе.

Точки над "и" попытался на утро расставить Минздрав. Он выпустил объемный пост о случившемся.

Во-первых, МОЗ официально заявило, что "смерть произошла вследствие острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни".

Правда, никакой связи между вакцинацией и смертью ведомство не усмотрело. В Минздраве заявили, что главное противопоказание к прививке - аллергия - у Инны Нарожной отсутствовало. И никаких проблем у остальных девяти солдат, получивших дозу "Ковишилда", не наблюдалось.

Далее МОЗ повело дело к тому, что проблемы с сердцем никак не могут быть связаны с вакциной.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта", - пишут в Минздраве. И дальше ссылаются на данные ВОЗ, которая официально ни одной смерти вследствие укола "АстраЗенекой" не зафиксировала.

Тем не менее, министерство предлагает дождаться результатов экспертизы.

Экспертиза позже заявила, что причина - "острая сердечно-сосудистая недостаточность". У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Теперь вопрос будут рассматривать на региональной группе по изучению проблем с иммунизацией. И там примут решение, связана ли смерть с прививкой.

А пока вакцинация "Ковишилдом" будет продолжаться - и украинская власть по-прежнему старается не замечать, что многие страны остановили вакцинацию "АстраЗенекой". Причем - как раз из-за смертей женщин ровно по тем же причинам, что и у Инны Нарожной.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что вакцина "Ковишилд - АстраЗенека" абсолютно безопасна. Даже несмотря на тревожные новости из Евросоюза.

"В Европе вакцинировано 17 миллионов ​​людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - заявила она.

Если же подтвердится, что у Инны Нарожной те же причины смерти - то в Украине эта статистика будет еще хуже: на данный момент у нас вакцинировано 138 тысяч человек.

Кто еще умирал после "АстраЗенеки"

В других странах Европы на данный момент расследуется несколько смертей, которые наступили после вакцинации "АстраЗенекой". Обращает на себя внимание, что женщин среди умерших больше.

В Австрии после прививки умерла 49-летняя санитарка из города Цветль. У нее серьезно нарушилась свертываемость крови.

В Швеции расследуют два смертельных случая после прививки AstraZeneca. В конце февраля умерла женщина в возрасте старше 60 лет. До вакцинации она была здорова. Во втором случае спустя две недели после вакцинации скончался 60-летний мужчина. У него наблюдались серьезные сопутствующие заболевания.

В Дании зафиксировали две смерти после введения AstraZeneca. Там умерла 30-летняя сотрудница больницы, которую госпитализировали с кровотечением и низким уровнем тромбоцитов, и сотрудник муниципалитета.

В Италии изучают три смерти привитых препаратом AstraZeneca на Сицилии. Через день после вакцинации от остановки сердца умер 43-летний военный моряк Стефано Патерно. Вскоре после прививки умер 50-летний полицейский Давиде Вилла. Через два дня после вакцинации от инфаркта умер 54-летний карабинер Джузеппе Манискалко.

В Словакии умерла 38-летняя учительница. У нее резко поднялась температура, начались сильные головные боли, боли в суставах в месте введения препарата. Через полторы недели она умерла.

В Норвегии у трех медиков в возрасте до 50 лет образовались тромбы после вакцинации. Одна из пострадавших вскоре умерла.

В Молдавии Минздрав расследует обстоятельства смерти мужчины, который умер на второй день после прививки AstraZeneca. У него не проявлялись никакие побочные эффекты, однако через сутки поднялось давление и был диагностирован острый коронарный синдром. По дороге в больницу у него остановилось сердце.

Нарушение свертываемости крови не значится среди побочных действий вакцины AstraZeneca.

Но в инструкции по применению вакцины есть предостережение для людей, у которых есть аллергия на ее компоненты.

Четыре случая аллергии после вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксировали в Австралии. После экстренной помощи состояние пациентов улучшилось.

А в Грузии спасти пострадавшую не удалось. После вакцинации от коронавируса там умерла 27-летняя медсестра. Она впала в кому через полчаса после прививки AstraZeneca. Предположительная причина смерти - сильная аллергическая реакция. Это крайне редкий побочный эффект от вакцин - около 4-5 случаев на миллион человек.

18 марта Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) заявил, что не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата. При этом там отметили, что категорически исключить такой возможной связи нельзя и изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов продолжено.

При этом в ряде европейских стран считают, что связь есть, и у некоторых людей введение вакцины вызывает чрезмерный иммунный ответ.

Эксперты клиники при Университете Осло в Норвегии считают, что резкое образование тромбов вызвано мощным иммунным ответом организма на введение вакцины.

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", - сообщил глава группы норвежских ученых Пол Андре Хольме.

По его мнению, образование тромбов, вызвали именно антитела.

Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого работала группа исследователей, также пришел к подобным выводам. По его словам, при появлении после вакцинации головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

"У очень, очень небольшого числа людей будут развиваться подобные осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов", - заявил эксперт.

Также сотрудники Института Пауля Эрлиха (ФРГ), по рекомендации которого Германия ранее приостанавливала использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщили, что в большинстве случаев осложнения были у молодых женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Тромбы развились между четвертым и 16-м днем после прививки вакциной AstraZeneca.