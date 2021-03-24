В "красном" Киеве не соблюдают масочный режим, несмотря на решение Кабмина. Фото
Во вторник, 23 марта, Кабинет Министров принял решение, которое позволит полиции массово штрафовать украинцев на улицах. Правительство обязало жителей "красных зон", к которой относится и Киев, передвигаться по территориям общего пользования только в масках.
Но как оказалось на практике данный запрет никто не выполняет. В столице большинство носит маски только в транспорте и в помещении, на улице многие без масок или с маской на подбородке.
Фото: Юлия Корзун, strana.ua
Напомним, Кабинет министров Украины ввел новые карантинные ограничения для тех регионов, которые находятся в "красной" зоне карантина. Теперь во время локдауна запрещено пребывание на территориях общественного пользования без одетых защитных масок или респираторов.
Также мы показывали видео огромных очередей в Киеве утром на остановках общественного транспорта.