Во вторник, 23 марта, Кабинет Министров принял решение, которое позволит полиции массово штрафовать украинцев на улицах. Правительство обязало жителей "красных зон", к которой относится и Киев, передвигаться по территориям общего пользования только в масках.

Но как оказалось на практике данный запрет никто не выполняет. В столице большинство носит маски только в транспорте и в помещении, на улице многие без масок или с маской на подбородке.

Фото: Юлия Корзун, strana.ua

Напомним, Кабинет министров Украины ввел новые карантинные ограничения для тех регионов, которые находятся в "красной" зоне карантина. Теперь во время локдауна запрещено пребывание на территориях общественного пользования без одетых защитных масок или респираторов.

Также мы показывали видео огромных очередей в Киеве утром на остановках общественного транспорта.