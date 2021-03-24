В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом, ученые заметили, что число новых заболевших COVID-19 увеличивается в два раза каждые три недели. Таким образом, уже к началу апреля ежедневный прирост может вырасти до 20 тысяч.

Об этом сообщается в прогнозе Национальной академии наук Украины, обнародованном во вторник, 23 марта.

Согласно мнению ученых, самое большое число заражений ожидается в Киеве и восьми областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой.

При этом на данный момент примерно каждые три недели удваиваются темпы распространения коронавируса и уже в апреле число новых зараженных в день может быть до 20 тысяч. В течение недели в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, это примерно на 5200 больше, чес двумя неделями ранее. В то же время преодолевали заболевание в среднем 5240 человек в день, а число летальных случаев составляло 248, что на 100 больше, чем две недели назад.

Напомним, Киев и восемь областей Украины попали в "красную" зону карантина: Львовская, Житомирская ,Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская , Одесская, Сумская и Черновицкая. Если "красными" станут еще четыре региона в стране могут объявить локдаун.

Также сообщалось, что с полуночи четверга "оранжевый" Днепр закрывают на жесткий карантин.