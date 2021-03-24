Владимир Зеленский вчера ввел новые санкции против российских СМИ. Его указом заблокировали сайты Lenta.ru, Газета.Ру, Украина.ру и Russia Today.

Медиа из России в Украине начали блокировать с 2017 года. Это коснулось как телеканалов, так и многих веб-ресурсов - не только информационных, но и соцсетей.

Но не все сайты попали под бан. Поэтому какие-то из них ежегодно добавляли в стоп-лист - как при Порошенко, так и при Зеленском. Позапрошлым летом, например, ограничили доступ к агентству ТАСС.

Сейчас к этому вопросу, видимо, решили вернуться в рамках стратегии "зеленого принтера" - с февраля этот режим включил СНБО, который начал усиленно бороться с "пятой колонной": закрывать телеканалы, вводить санкции против "пророссийских" политиков и так далее.

И все идет к тому, что рано или поздно практически все более-менее значимые российские СМИ от украинцев закроют - да и не только российские, а вообще все, которые не нравятся украинским властям.

И тем, кто хочет сам принимать решение - что ему читать, а что нет, придется включать VPN, чтобы серфить интернет без ограничений.

Правда, это не совсем удобно - за качественный ВПН надо платить, а бесплатный замедляет соединение для всего устройства - мобильного или ПК - делая неудобным просмотр видео и других сайтов.

Разбирались, как обойти цензуру без этих неудобств.

1. Используем браузер Tor

Этот браузер позволяет обходить любые блокировки в интернете без подключения VPN.

Из основных плюсов - бесплатный и доступный во всех магазинах приложений для мобильных телефонов. Есть также версия ПК, которую можно скачать с официального сайта.

Также "Тор", как заявляется, делает пользователя анонимным, поскольку подключает его к нужному сайту через сторонние серверы.

Минусы - Tor работает медленнее, чем обычный браузер (не больше 10 мбит/с, а чаще 2 мбит/с). Впрочем, для текстовых новостных сайтов это не проблема. Хуже будет с просмотром видео или скачиванием файлов.

В силу этих причин Tor Browser не сможет заменить обычный "Хром" или "Оперу".

Также "Тор" не всегда позволяет искать названия сайтов прямо из адресной строки через Google и может блокироваться поисковиками, которые заставляют пользователя проходить верификацию, что он не робот.

Поэтому нужные сайты лучше завести в закладки "Тора" и переходить на них оттуда.

Вот как выглядит защищенное соединение браузера: цепочка Tor идет через серверы Германии, Финляндии и США.

2. Через Google News

Это бесплатное мобильное приложение от Google, которое позволяет читать сайты, подписавшись на них в этом сервисе. Оно доступно как в Google Play, так и в AppStore.

Google News легко открывает amp-страницы всех заблокированных в Украине сайтов. Это вид страниц, которые специально формируются для мобильных пользователей Google. Как видим, в Украине они не блокируются.

Единственным минусом, пожалуй, можно назвать то, что в Гугл Ньюс попадает не весь контент выбранного сайта, а только те истории, которые выбирает сам поисковик.

Но если сформировать в нем ленту подписок, то можно в одном приложении читать практически все основные новости от заблокированных в Украине изданий.

Но эта опция, повторимся, доступна только для пользователей смартфонов и планшетов. Впрочем, мобильный трафик сегодня занимает 70-80% рынка, поэтому для большинства пользователей такой вариант подойдет.

3. Через приложения самих изданий

У большинства крупных ресурсов есть свои мобильные приложения, которые обходят блокировки.

Например, заблокированные издания ТАСС, "Спутник", "РИА Новости" и другие без замедления скорости функционируют при закачке с Google Play или App Store. Мы скачали все три приложения и удостоверились, что они работают в Украине без ВПН.

Минус этого варианта в том, что современный человек читает десятки ресурсов, и на каждое не поставишь приложение. С другой стороны, это подойдет тем, кто хочет заходить на какой-то определенный сайт и постоянно его читать.

Тем же, кто не хочет забивать лишними приложениями свой смартфон или планшет - остается самый простой вариант: основные материалы заблокированных сайтов читать, подписываясь на их Телеграм-каналы.

Минус здесь в том, что в "телегу", как правило, выкладываются не полные тексты новостей и статей, а только их краткая выжимка. При этом попадает в мессенджер не вся лента изданий, а только избранное - самое важное или интересное.