Президент США Джо Байден после того как Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности заявил, что в Пхеньяне ничего не изменилось.

Об этом сообщает Reuters.

Джо Байден, отвечая на вопрос об испытании Северной Кореей двух ракет малой дальности в течение минувших выходных, заявил, что в Пхеньяне ничего не изменилось.

"Мы узнали, что ничего особо не изменилось", - сказал Байден.

Напомним, первые переговоры администрации Байдена с Китаем превратились в часовую публичную перепалку.

Также мы писали о том, что впервые в истории разведчик из Северной Кореи предстанет перед судом в США.

Кроме того, сообщалось, что первый зарубежный визит глава Госдепа США совершит в Японию и Южную Корею.