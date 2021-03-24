"Ничего особо не изменилось". Байден отреагировал на испытания ракет в Северной Корее
Президент США Джо Байден после того как Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности заявил, что в Пхеньяне ничего не изменилось.
Об этом сообщает Reuters.
Джо Байден, отвечая на вопрос об испытании Северной Кореей двух ракет малой дальности в течение минувших выходных, заявил, что в Пхеньяне ничего не изменилось.
"Мы узнали, что ничего особо не изменилось", - сказал Байден.
Напомним, первые переговоры администрации Байдена с Китаем превратились в часовую публичную перепалку.
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