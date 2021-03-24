Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что вакцины от Covid-19 в Евросоюзе должны распределяться пропорционально между всеми странами, иначе это приведет к расколу ЕС.

Об этом со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца сообщает Welt в среду, 24 марта.

По его словам, Австрия предупреждает о расколе в Европе из-за текущего распределения вакцины и продолжает настаивать на исправлении ситуации, несмотря на сопротивление со стороны Германии.

"Нас не может заинтересовать тот факт, что разрыв в Европейском Союзе с точки зрения охвата населения вакцинацией увеличивается и что мы создаем второсортные страны-члены ЕС", - заявил канцлер Австрии.

По словам Курца, в январе этого года страны договорились о поставках вакцины пропорционально основным группам населения в одно и то же время. "Однако оказалось, что вакцины доставляются не в соответствии с ключевой популяцией, а в соответствии с количеством заказа", - добавил он.

По его словам, это означает, что государства-члены ЕС достигнут так называемого коллективного иммунитета в конце мая, в то время как другие страны - к концу лета или ближе к концу года.

"Это в высшей степени политический вопрос, который не может быть решен на техническом уровне. Поэтому я подниму этот вопрос вместе с другими государствами-членами, которые также хотят решить эту проблему на видеоконференции Европейского совета, если к тому времени не будет найдено удовлетворительное решение для всех государств-членов", - заявил канцлер.

Ранее мы рассказывали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что может запретить компании AstraZeneca экспортировать ее вакцины из Евросоюза из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества. Германия поддержала это решение.

Также сообщали, что в Евросоюзе отказались делиться вакцинами с бедными странами.