В Минздраве проводят расследование. Фото: Pixabay

В Минздраве заявили, что военнослужащая, которая скончалась в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. В ведомстве просят не делать поспешных выводов о причинах ее смерти. 

Об этом пресс-служба министерства сообщила 24 марта в Facebook

Смерть военнослужащей зафиксировали в понедельник, 23 марта, в 17:20. Это случилось в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против Covid-19 вакциной Covishield/ AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - сообщили в Минздраве. 

По словам начальника медицинской службы воинской части, где женщина проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья она не высказывала. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

"Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей. По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против Covid-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса", - заявили в министерстве. 

Также в Минздраве напомнили, что вакцинация против Covid-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин. А по данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с начала прививочной кампании в Украине от коронавируса привито 137 026 человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы. 

Комментарий Минздрава о смерти военнослужащей после прививки от ковида. Скриншот фейсбука

Напомним, "Страна" писала, что военнослужащую, которая умерла через два дня после прививки от коронавируса, звали Инна Нарожная.

Также мы сообщали, что в Одесской ОГА пообещали назвать причину смерти военной, которая умерла после прививки Covishield.

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