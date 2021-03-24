В Минздраве заявили, что военнослужащая, которая скончалась в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса, имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. В ведомстве просят не делать поспешных выводов о причинах ее смерти.

Об этом пресс-служба министерства сообщила 24 марта в Facebook

Смерть военнослужащей зафиксировали в понедельник, 23 марта, в 17:20. Это случилось в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против Covid-19 вакциной Covishield/ AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - сообщили в Минздраве.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где женщина проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья она не высказывала. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей. По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против Covid-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса", - заявили в министерстве.

Также в Минздраве напомнили, что вакцинация против Covid-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин. А по данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с начала прививочной кампании в Украине от коронавируса привито 137 026 человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

Напомним, "Страна" писала, что военнослужащую, которая умерла через два дня после прививки от коронавируса, звали Инна Нарожная.

Также мы сообщали, что в Одесской ОГА пообещали назвать причину смерти военной, которая умерла после прививки Covishield.