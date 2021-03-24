В Украине, где за сутки выявили 14 174 новых случая коронавируса, зафиксирован (кроме антирекорда по летальным случаям, 342 - Ред.) и антирекорд по количеству госпитализаций. В больницы за сутки попали 5 438 пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом 24 марта в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Предыдущий антирекорд по числу госпитализированных был зафиксирован 16 декабря 2020 года, тогда в больницы попали 3 242 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Количество зафиксированных случаев заражения в регионах за прошлые сутки:

Киев - 1 300 случаев;

Винницкая область - 616 случаев;

Волынская область - 275 случаев;

Днепропетровская область - 785 случаев;

Донецкая область - 635 случаев;

Житомирская область - 453 случая;

Закарпатская область - 637 случаев;

Запорожская область - 603 случая;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 813 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Львовская область - 939 случаев;

Николаевская область - 380 случаев;

Одесская область - 1 177 случаев;

Полтавская область - 450 случаев;

Ровенская область - 540 случаев;

Сумская область - 494 случая;

Тернопольская область - 522 случая;

Харьковская область - 809 случаев;

Херсонская область - 128 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черкасская область - 426 случаев;

Черновицкая область - 484 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

Напомним, в Минздраве заявили о рекордной смертности от коронавируса и предупредили об опасности нового штамма.

Также мы писали о том, что в Украину разрешат въезд только при наличии отрицательного теста на коронавирус.