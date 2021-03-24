Кроме смертности, в Украине и новый антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом
В Украине, где за сутки выявили 14 174 новых случая коронавируса, зафиксирован (кроме антирекорда по летальным случаям, 342 - Ред.) и антирекорд по количеству госпитализаций. В больницы за сутки попали 5 438 пациентов с Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом 24 марта в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Предыдущий антирекорд по числу госпитализированных был зафиксирован 16 декабря 2020 года, тогда в больницы попали 3 242 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Количество зафиксированных случаев заражения в регионах за прошлые сутки:
Киев - 1 300 случаев;
Винницкая область - 616 случаев;
Волынская область - 275 случаев;
Днепропетровская область - 785 случаев;
Донецкая область - 635 случаев;
Житомирская область - 453 случая;
Закарпатская область - 637 случаев;
Запорожская область - 603 случая;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 813 случаев;
Кировоградская область - 113 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Львовская область - 939 случаев;
Николаевская область - 380 случаев;
Одесская область - 1 177 случаев;
Полтавская область - 450 случаев;
Ровенская область - 540 случаев;
Сумская область - 494 случая;
Тернопольская область - 522 случая;
Харьковская область - 809 случаев;
Херсонская область - 128 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черкасская область - 426 случаев;
Черновицкая область - 484 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Напомним, в Минздраве заявили о рекордной смертности от коронавируса и предупредили об опасности нового штамма.
Также мы писали о том, что в Украину разрешат въезд только при наличии отрицательного теста на коронавирус.