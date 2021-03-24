По состоянию на утро среды, 24 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 14 174 человека.

Напомним, что вчера, 23 марта, в стране было выявлено 11 476 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 698 человек. Число летальных случаев - 342 пациента, таким образом побит вчерашний, 23 марта антирекорд, когда было выявлено 333 летальных случая.

Напомним, что предыдущий антирекорд по новым заболевшим был отмечен в Украине 28 ноября 2020 года, когда за сутки было выявлено 16 294 случая заражений.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 579 906 человек. Выздоровели за последние сутки 7 386 человек (с начала эпидемии - 1 276 272 человека - Ред.).

Госпитализировано за сутки 5 438 человек. Среди новых зараженных 750 детей и 434 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено во Львовской области (939 человек), Одесской области (1 177), Хмельницкой области (994) и Киевской области (813).

В Киеве выявлен 1 300 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что Митрополит ПЦУ Антоний умер от Covid-19.

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