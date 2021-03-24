В России произошло громкое двойное убийство. Здесь, в одном из ресторанов Моздока (Северная Осетия - Ред.) убили чемпиона мира ММА (смешанные боевые искусства, от английского Mixed martial arts - Ред.). Но сразу после этого родной брат спортсмена расправился с его убийцей.

Об этом передает Телеграм-канал Mash.

Трагедия разыгралась в ресторане "Вегас". Один из посетителей ранил 29-летнего парня и смертельно 31-летнего Алана Хадзиева, двукратного чемпиона мира по ММА. Раны у последнего оказались очень серьезными и он скончался в реанимации. Родной брат Алана - военный, - вступился за родственника и в ходе драки набросился на убийцу с ножом. Раненого киллера госпитализировали, но он умер в больнице.

Полиция разбирается в причинах трагедии, уголовное дело расследует военно-следственный отдел по Владикавказскому гарнизону.

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